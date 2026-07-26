Cuando se habla de la economía de Antioquia, la conversación suele comenzar en el mismo punto: es la segunda economía de Colombia después de Bogotá, con Medellín como su gran centro empresarial. El dato es cierto, pero ya no es suficiente para explicar el momento que atraviesa el departamento.

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Según las Cuentas Departamentales del DANE, Antioquia cerró 2025 con un Producto Interno Bruto de 277,1 billones de pesos a precios corrientes, equivalente a cerca del 15 por ciento de la economía colombiana. Solo Bogotá registró un resultado superior, con 471,2 billones de pesos.

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El desempeño reciente también muestra dinamismo. De acuerdo con el DANE, el PIB de Antioquia creció 3 por ciento en 2025, por encima del crecimiento nacional de 2,6 por ciento, impulsado por actividades como la industria manufacturera, el comercio y las exportaciones.

Ese liderazgo también se refleja en el comercio exterior. Según Analdex, Antioquia terminó 2025 como el departamento más exportador del país, con ventas externas por 10.786 millones de dólares, un crecimiento de 22,6 por ciento frente al año anterior y una participación del 21,5 por ciento del total exportado por Colombia.

El oro continúa siendo el principal producto de exportación, con cerca del 55 al 60 por ciento de las ventas externas del departamento, aunque sectores como el café y el banano mantienen una participación relevante dentro de la canasta exportadora.

El cambio más importante está en la logística. Durante décadas, Antioquia fue una potencia económica con vocación exportadora, pero sin una salida marítima propia. Esa condición comenzó a cambiar con la entrada en operación de Puerto Antioquia, en el golfo de Urabá.

La terminal inició operaciones comerciales el 5 de febrero de 2026 con una inversión cercana a 764 millones de dólares, un muelle de 1.340 metros y capacidad para atender operaciones de comercio exterior a gran escala. Según cifras de la ANI, la conexión desde Urabá reduce en 47 por ciento la distancia terrestre entre Medellín y el mar Caribe frente a las rutas tradicionales hacia Cartagena o Santa Marta.

Uno de los primeros hitos fue la primera exportación de café colombiano desde Puerto Antioquia, realizada el 16 de julio de 2026 con destino a Europa, después de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitara la terminal como lugar autorizado para exportaciones de café mediante la Resolución 7995 del 4 de junio de 2026.

La operación, realizada con la participación de Maersk Line, abrió una nueva alternativa para la salida del grano colombiano hacia los mercados internacionales. Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó en sus redes sociales que “la primera exportación de café por Puerto Antioquia es un hito para la competitividad de Colombia” y señaló que los avances en infraestructura fortalecen la capacidad del país para llegar al mundo con mayor eficiencia.

La terminal cuenta con una bodega especializada para café con capacidad de almacenar hasta 18.000 sacos, equivalentes a 1.260 toneladas, además de servicios de trazabilidad y control de calidad. La transformación logística del departamento también está relacionada con el Túnel del Toyo, que tendrá un tubo principal de 9,73 kilómetros y permitirá reducir el recorrido entre Medellín y Urabá, una conexión estratégica para el transporte de mercancías.

La combinación entre infraestructura portuaria y vial plantea un nuevo escenario para Antioquia: una economía que durante décadas dependió de otros territorios para acceder al comercio marítimo y que ahora cuenta con una nueva alternativa logística para sus exportaciones.

La pregunta ahora es cómo esta infraestructura se traducirá en mayor diversificación exportadora y en nuevas oportunidades para los sectores productivos del departamento.

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