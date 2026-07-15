La biodiversidad y la conservación de la naturaleza están dejando de ser temas asociados únicamente a la responsabilidad social empresarial para convertirse en variables con impacto directo en la rentabilidad y la viabilidad de los negocios.

IX Cumbre de la sostenibilidad: Transición para el desarrollo

Ese fue uno de los principales mensajes que dejó Alicia Lozano Vila, directora de Relacionamiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, durante su intervención en la IX Cumbre de la Sostenibilidad.

La experta sostuvo que las empresas están comenzando a incorporar los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad y al deterioro ambiental dentro de sus decisiones financieras y estratégicas. “La naturaleza y la biodiversidad están pasando de ser un tema de los reportes de sostenibilidad a ser un rubro de los estados financieros de las empresas”, afirmó.

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Según explicó, actualmente las organizaciones ya no analizan la conservación ambiental como un elemento accesorio, sino como un componente que impacta directamente variables financieras clave como las inversiones de capital, los costos operativos y los flujos de caja.

“Aquí ya no estamos hablando de un tema accesorio. Hoy estamos hablando de la naturaleza como un asunto absolutamente material, del cual depende la operación misma de las empresas”, señaló.

Alicia Lozano Vila habló en la IX Cumbre de Sostenibilidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante su intervención, Lozano destacó que uno de los principales cambios que están observando desde el Instituto Humboldt es la creciente preocupación empresarial por los costos asociados a la inacción ambiental.

De acuerdo con la experta, cada vez más compañías están entendiendo que no invertir en conservación o en estrategias de sostenibilidad puede traducirse en mayores gastos operativos y riesgos para sus operaciones futuras. “Las empresas están viendo cómo la inacción en términos de conservación de la naturaleza significa mayores costos”, explicó.

Alicia Lozano Vila, directora de Relacionamiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La directiva señaló que este fenómeno ya está siendo objeto de medición y análisis por parte de distintas organizaciones, que buscan cuantificar el impacto económico que genera la degradación de los ecosistemas.

Otro de los puntos abordados por Lozano en la IX Cumbre de Sostenibilidad fue el debate político que existe actualmente alrededor del cambio climático y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La directora de Relacionamiento del Instituto Humboldt reconoció que existe un creciente discurso de cuestionamiento frente a estos temas, pero aseguró que los sectores que movilizan el capital continúan incorporándolos en sus decisiones.

“Hay un negacionismo grande alrededor de los temas de cambio climático y los temas ASG, pero ese negacionismo no lo están viendo el sector asegurador ni el sector financiero”, afirmó.

Según indicó, precisamente son estos sectores los que están impulsando la inclusión de variables ambientales dentro de los modelos de riesgo y de inversión. “Son sectores que están impulsando la incorporación de estas variables dentro de las decisiones que mueven el capital”, dijo durante la IX Cumbre de Sostenibilidad.