Este miércoles 15 de julio, en el panel “¿Quién va a financiar la transición", de la IX Cumbre de la Sostenibilidad: Transición para el Desarrollo, organizada por SEMANA, el gerente regional del Norte Andino y Panamá y representante de CAF en Colombia, Rodrigo Peñailillo, hizo un llamado a las entidades gubernamentales a poner foco en disminuir el nivel de riesgo del país, determinar reglas claras que permitan una “certeza jurídica” para la inversión y mejorar las condiciones para la estructuración de proyectos y su tramitología.

“El país debe disminuir su nivel de riesgo para generar condiciones para la inversión (…) lo que permite disminuir el costo de su financiamiento”, dijo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que constituye la principal fuente de financiación de la región, en especial en transición energética, y ha colocado más de 580 millones de dólares en Colombia entre sector público y privado.

De otra parte, Peñailillo hizo énfasis en un problema, que adolece la mayoría de países de la región, consistente en la falla sistemática de la estructuración de los proyectos, dificultad que se profundiza con el exceso de tramitología, falta de reglas claras y burocracia, por lo que instó al país a revisar su actual legislación y el modelo que se usa para la estructuración. “El 55 % de los proyectos que están ingresados para su evaluación están paralizados en el país por esta razón”.

En el punto de la tramitología, señaló que en Colombia un proyecto de energía renovable dura en promedio 9 años, mientras que en países como Chile el mismo proyecto se puede finalizar en 7 años: “El 70 % de este tiempo está representado en los trámites”.

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IX Cumbre de la sostenibilidad: Transición para el desarrollo

Iniciativas privadas en proyectos sostenibles

El panel del evento, que buscaba identificar las condiciones que hoy permiten movilizar capital hacia proyectos sostenibles y qué están haciendo distintos actores para estructurar iniciativas viables, atractivas y escalables en Colombia, también contó con la participación de los líderes de sostenibilidad de Riopaila y Postobón, quienes expusieron sus iniciativas e inversiones en la materia.

“Construimos iniciativas, programas y soluciones empresariales que generen ingreso para accionistas y desarrollo para las comunidades (…) Entendimos que la sostenibilidad es eficiencia, rentabilidad y nuevas formas de ingreso para la compañía”, dijo durante el espacio Guillermo Carvajal Ramírez, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla S. A.

Carvajal afirmó que muchas veces las comunidades exigen más resultados a las empresas que a las propias alcaldías y por eso hizo énfasis en la necesidad de trabajar en conjunto con el gobierno para el desarrollo de los proyectos ambientales.

Por su parte, Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad Corporativa de Postobón, habló sobre las inversiones que adelanta la compañía en seguridad hídrica y energías renovables. “Todos debemos pagar esta transición, con el Estado, el sector privado, la banca multilateral y las comunidades”.

Además, la directiva de Postobón dijo que las empresas más grandes del país están llamadas a invertir en la transición y la sostenibilidad para garantizar su continuidad y señaló que han logrado la financiación de sus proyectos gracias a alianzas público privadas. “Trabajamos por la continuidad del negocio para gestionar los recursos de forma sostenible”.