Gas domiciliario sigue ganando terreno en el sur de Colombia: Surgas supera los 100.000 usuarios

La expansión de los servicios energéticos sigue siendo uno de los retos sociales y de infraestructura en Colombia. Mientras cerca de 4,5 millones de hogares aún enfrentan condiciones de vulnerabilidad energética que limitan el acceso a servicios básicos y afectan su calidad de vida, algunas regiones avanzan en procesos de masificación de fuentes de energía más seguras y eficientes.

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En ese contexto, Surgas, empresa dedicada al desarrollo de redes domiciliarias de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) en el sur del país, anunció que superó los 100.000 usuarios conectados en los departamentos de Huila, Putumayo y Cauca.

Según la compañía, cerca del 95 % de sus usuarios pertenece a los estratos 1 y 2, lo que refleja una fuerte concentración en hogares de menores ingresos.

La cobertura de gas domiciliario tiene implicaciones que van más allá del acceso a un servicio público. De acuerdo con la empresa, el uso de este tipo de energía permite reemplazar progresivamente combustibles tradicionales como la leña, una práctica que aún persiste en distintas zonas rurales del país.

Esta transición puede contribuir a reducir enfermedades respiratorias asociadas a la exposición constante al humo dentro de los hogares, así como disminuir la presión sobre los recursos forestales.

El crecimiento de la cobertura también se relaciona con los esfuerzos nacionales por avanzar en una transición energética que combine sostenibilidad ambiental e inclusión social.

En regiones apartadas, el acceso a fuentes energéticas modernas suele estar asociado con mejoras en las condiciones de vida, ahorro de tiempo para las familias y mayores oportunidades de desarrollo económico local.

Javier Escobar, gerente de Surgas, señaló que la meta de la compañía es continuar ampliando la cobertura en coordinación con autoridades regionales y locales. Según indicó, el desarrollo territorial requiere la articulación entre sector público, empresas y comunidades para cerrar brechas sociales y energéticas en los territorios.

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Por su parte, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, destacó que la expansión de este tipo de infraestructura contribuye a mejorar las condiciones de vida de miles de familias y fortalece los objetivos de equidad y sostenibilidad en la región.

La compañía hace parte de Grupo GasPaís, organización que reporta presencia nacional mediante redes de gas natural y GLP, así como operaciones de distribución energética en diferentes regiones del país.