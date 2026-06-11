En vísperas del fenómeno de El Niño, que está pronosticado para este trimestre, la exploración petrolera, las tarifas de energía y las advertencias sobre abastecimiento han sido temas de imperiosa preocupación para el país, y particularmente para los sectores económicos más relevantes.

Abelardo de la Espriella prometió “derrotar, enfrentar y castigar” a Gustavo Petro

Durante la campaña presidencial de 2026, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, uno de los temas que más ha generado diferencias entre los candidatos a la Casa de Nariño ha sido, precisamente, el modelo energético y minero.

Mientras el sector de la izquierda propone acelerar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, además del debilitamiento de los métodos tradicionales, el ala derechista sustenta que el país todavía necesita fortalecer su sistema energético tradicional y empoderar sus activos más preciados en este rubro, de forma fundamental, Ecopetrol.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda contrastan sobre sus ideas de manejo energético. Foto: SEMANA

Precisamente, en este momento coyuntural, SEMANA habló con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, para conversar sobre la elección presidencial, cuestionando qué propuesta está más alineada con la consigna de mitigar los efectos del fenómeno meteorológico y de consolidar unos modelos energéticos al medio y largo plazo para tener menos riesgos de apagones y desabastecimientos.

“Yo hice un ejercicio. Sergio Fajardo, que fue candidato presidencial, al término de los escrutinios, hizo público un decálogo como propuesta a los dos candidatos. Y yo me di a la tarea de hacer un test a los programas de los dos candidatos para determinar cuál de ellos se aproximaba más, estaba más cerca al planteamiento que estaba haciendo Fajardo en su decálogo. Y la conclusión a la que llegué es que está más cerca de ese decálogo el candidato Abelardo de la Espriella que el otro candidato, Iván Cepeda. Y en el tema en particular energético, veo más cerca a Abelardo, toda vez que, en cuanto concierne al sector minero energético, las propuestas de Cepeda no distan para nada de lo que han sido las políticas, a mi juicio, erradas y erráticas de este gobierno”, mencionó Acosta.

Amylkar Acosta Medina Exministro de Minas y Energía Foto: Esteban Vega La Rotta

Sin embargo, era fundamental conocer su decisión respecto a las elecciones y entender por qué tomaría postura por un candidato u otro, entendiendo, claramente, que la razón está enfocada hacia su área de experticia.

“Yo considero que, de llegar Cepeda, pues se profundizaría la crisis en que está sumida este sector, porque, como bien dijo en su momento Einstein, uno no puede pretender llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo. Y de llegar Abelardo de la Espriella, ellos están planteando en su programa dar un giro, dar un viraje a lo que ha sido esta política energética del actual gobierno”, concluyó el exministro.