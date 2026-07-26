Fiscalía destapa red que comercializaba carne descompuesta: “Alteraba la apariencia y el olor del producto”

La Fiscalía General de la Nación informó este domingo 26 de julio que quedó al descubierto una organización dedicada al sacrificio clandestino de caballos y a la comercialización de carne que, según la investigación, era modificada con sustancias químicas para ocultar su estado de descomposición antes de ser vendida como si fuera carne de res en establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga, Santander.

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Como resultado de la investigación fueron judicializadas nueve personas, señaladas de integrar la estructura. De acuerdo con el ente acusador, cinco aceptaron los cargos y, por decisión de un juez, cinco deberán permanecer en un centro carcelario, mientras que las otras cuatro cumplirán la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

La investigación reveló cómo operaba la red

Según explicó la Fiscalía, la organización obtenía caballos de edad avanzada o con enfermedades en varios departamentos y municipios del país. Posteriormente, los animales eran trasladados hasta Bucaramanga en vehículos que, de acuerdo con la investigación, no reunían las condiciones necesarias para su transporte.

Una vez llegaban a la ciudad, los equinos eran mantenidos en condiciones que la Fiscalía calificó como de maltrato, pues, de acuerdo con el expediente, permanecían sin alimento ni agua antes de ser sacrificados de manera clandestina y sin cumplir las normas sanitarias exigidas para este tipo de actividades.

El ente investigador aseguró que el propósito final era introducir la carne al mercado haciéndola pasar por carne de res.

Sustancias químicas para ocultar la descomposición

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de la investigación tiene que ver con la forma en que, presuntamente, era acondicionada la carne antes de ser distribuida.

La Fiscalía indicó que “los procesados, presuntamente, alteraban la apariencia, el olor y la textura del producto mediante sustancias químicas para ocultar su estado de descomposición y facilitar su comercialización para el consumo humano”.

Además, la entidad señaló que, tras el sacrificio de los animales, los productos eran almacenados y comercializados sin cumplir las condiciones sanitarias establecidas por las autoridades.

Nueve personas fueron judicializadas

Entre los procesados figuran Sergio Leonardo Ortiz Soto, conocido con el alias de Leo; Danny Alexander Soto, alias Dante o Carnicero; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila, y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.

La investigación identificó a nueve presuntos integrantes de la organización. Foto: @FiscaliaCol

La investigación fue liderada por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, dependencia que recopiló los elementos de prueba para presentar el caso ante un juez.

Los delitos imputados y las decisiones judiciales

La Fiscalía imputó a los nueve procesados diferentes delitos, dependiendo del presunto papel que habrían desempeñado dentro de la organización.

Entre ellos están concierto para delinquir, que corresponde al acuerdo entre varias personas para cometer delitos; corrupción de alimentos, una conducta relacionada con alterar o poner en circulación productos que pueden representar un riesgo para la salud; daño a los recursos naturales; ecocidio, y el delito de muerte al animal.

En el desarrollo de las audiencias, cinco de los procesados aceptaron los cargos, mientras que la autoridad judicial dispuso que cinco permanezcan privados de la libertad en establecimiento carcelario y que los otros cuatro cumplan la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

Al presentar los resultados del caso este domingo 26 de julio, la Fiscalía sostuvo que la investigación permitió poner al descubierto una estructura que, presuntamente, llevaba carne equina en mal estado al mercado tras modificar sus características para hacerla pasar por carne apta para el consumo.