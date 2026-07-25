Capturan a mano derecha de alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera

El Gaula militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturó en las últimas horas a Luis Carlos Vélez, alias El Mono, señalado de ser uno de los hombres de confianza de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla del grupo criminal Comandos de Frontera.

De acuerdo con información de las autoridades, alias el Mono fue detenido por los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Su captura se produjo en el municipio de Chía, Cundinamarca, en la noche del pasado viernes 24 de julio.

Narco VIP

Alias la Araña, el cabecilla de Comandos de Frontera, también conocido como el narco VIP, actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de que fuera suspendida su extradición a Estados Unidos por el Gobierno de Gustavo Petro.

Con la llegada de la administración de Abelardo De La Espriella, Araña podría perder sus privilegios y sería entregado a la justicia norteamericana. Sería una de las primeras extradiciones después del 7 de agosto.

Para la justicia de Estados Unidos, alias Araña no es ningún disidente de un grupo rebelde como las Farc, por el contrario, se trata de un narco puro que está tratando de evadir la justicia con la negociación que lleva su grupo con el Gobierno.

Semanas atrás, las autoridades confirmaron la incautación de una tonelada de cocaína en el departamento de Nariño a este grupo criminal.

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“La operación se realizó en la vereda Santa Brigada, municipio de Córdoba. En el lugar, las tropas y la policía judicial encontraron una tonelada de cocaína lista para ser enviada a Centro y Norteamérica, 1.035 galones de insumos químicos líquidos, maquinaria industrial y marquillas para identificar los cargamentos. El laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas de droga mensuales”, indicó el Ejército.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

Agregó la autoridad militar: “La investigación reveló que este grupo armado no actuaba solo, dado que tiene alianzas con carteles hacia Esmeraldas, Ecuador; allí, la escondían en contenedores de carga para enviarla por mar hacia Centroamérica, México y Estados Unidos”.

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Así mismo, indicó el Ejército: “Con esta operación, el Ejército logró una afectación económica de más de 5.000 millones de pesos (unos 1,47 millones de dólares) y la comercialización de un millón de dosis de cocaína”.