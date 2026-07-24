Caso Yulixa Toloza: la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los dos capturados por este crimen

En la investigación que adelantó una fiscal de la URI Usaquén en Bogotá, por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras un procedimiento estético y cuyo cuerpo fue arrojado en una zona despoblada de Cundinamarca, dos personas fueron capturadas en la ciudad de Cúcuta.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

Se trata de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, los dos hombres que llegaron a recoger el carro donde fue montada Yulixa una vez la sacaron del centro de estética. Los dos fueron acusados por la Fiscalía.

El ente acusador radicó el escrito de acusación por los delitos de ocultamiento de material probatorio y favorecimiento, dos conductas criminales que se sustentan para la Fiscalía en los hechos materia de investigación y que los ubicó en un capítulo de esta tragedia para Yulixa y su familia.

“Una vez el vehículo llega a la ciudad de San José de Cúcuta, este es dejado en el garaje de la vivienda de la señora Yaneth Montagut Guerrero y de ese sitio debía ser recogido por los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández para destruirlo, ocultarlo y modificarlo, conforme a las instrucciones dadas por los señores María Fernanda Delgado y del señor Edinson Torres”, señala el documento que conoció SEMANA.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los dos procesados participaron de manera activa y decidida en el plan criminal, que en su caso se remitió a llevar el vehículo vinculado al crimen hasta Venezuela, donde se supone lo iba a esconder mientras avanzaba la investigación. Trataron de hacerlo, pero fueron capturados.

“Los señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández recibieron remuneración por estas órdenes dadas sobre el vehículo en cuestión y así quedaron plasmadas en diferentes chats de WhatsApp y en otros archivos que fueron entregados voluntariamente a las autoridades por los imputados señores Kelvis Sequera y Jesús Hernández”, dijo la Fiscalía.

En la acusación, la Fiscalía reconstruyó el caso, la forma en que Yulixa Toloza llegó al centro de estética, fue sometida al procedimiento conocido como lipólisis láser, los videos del estado en el que se encontraba tras la intervención y luego cómo la sacaron, con rumbo desconocido para ese día.

“Arrojaron datos como lo fueron la trazabilidad del movimiento de dicho vehículo, el cual arrojó como destino final del trayecto inicial la ciudad de Apulo (Cundinamarca), regresándose nuevamente a la ciudad de Bogotá, para emprender a la madrugada del día 14 de mayo del año en curso tránsito a la ciudad de Cúcuta”, señala la acusación.

Los dos capturados serán acusados formalmente el próximo martes, 28 de julio, ante el juez de conocimiento de Bogotá y allí la fiscalía insistirá en la responsabilidad que tienen en los delitos que fueron imputados, además de las conductas que fueron atribuidas a lo largo de la investigación.