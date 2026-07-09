Megaoperativo a centros estéticos en Bogotá: Fiscalía allana varios sitios que tendrían serias irregularidades

Varios centros de estética en Bogotá estarían operando sin cumplir la normativa sanitaria vigente en la ciudad, por eso la Fiscalía General de la Nación lanzó un megaoperativo para allanar esos lugares después del lamentable caso Yulixa Toloza.

SEMANA confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta varias diligencias de registro y allanamiento contra varios establecimientos que estarían ofreciendo y realizando procedimientos estéticos invasivos sin el cumplimiento de la norma sanitaria vigente en Bogotá.

Desde el ente investigador confirmaron que las inspecciones han destapado procedimientos con varias irregularidades, como medicamentos vencidos, dispositivos médicos sin registro Invima y posibles alteraciones a la información registrada en las historias clínicas.

Las autoridades también investigan otras inconsistencias que aparecieron en medio de la diligencia judicial, pero esa información también será verificada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud.

En video quedaron registrados los allanamientos que uniformados del CTI realizaron a los centros de estética con minuciosas revisiones de los equipos médicos, la documentación de la operación y la calidad de las instalaciones en las que se ofrecen este tipo de servicios.

Caso Yulixa Toloza

Dichas diligencias judiciales se han venido fortaleciendo en la capital del país después de que el país tuvo que vivir el trágico caso de Yulixa Toloza: la mujer que se iba a someter a un procedimiento estético y apareció muerta en una cuneta ubicada cerca de una carretera de un municipio en Cundinamarca.

Ese caso provocó indignación en el país por la forma en que la mujer fue extraída a escondidas del centro de estética tras la intervención, y luego se volvió viral por el video de seguridad que registró el momento en que dos hombres la sacaron del establecimiento y la subieron a un vehículo particular.

El automóvil fue ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander (límite fronterizo con Venezuela), donde se dieron las primeras capturas por este caso. Tiempo después, las autoridades en el vecino país lograron detener a María Fernanda Delgado, la dueña del establecimiento en el que murió Yulixa.

Este lamentable caso obligó a las autoridades a aumentar los controles y los allanamientos con inspecciones como las que adelanta la Fiscalía este jueves 9 de julio en Bogotá. En las próximas horas se conocerán los resultados de este megaoperativo en la capital del país.