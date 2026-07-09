Oficiales denuncian ascensos amañados del Gobierno Petro en el Ejército: “Nos están humillando”

La recta final del Gobierno Petro no deja de generar escándalo en la fuerza pública. El jefe de Estado ordenó recientemente que su exedecán, el mayor Sammy Rodríguez, quien tiene abierto un grave proceso en la Procuraduría por un presunto caso de un delito sexual, fuera ascendido a teniente coronel.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez, respaldó al presidente Petro en una nueva barrida de oficiales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

En medio de la polémica orden del Jefe de Estado, el Ejército optó por no seguir contando con los servicios de oficiales que a diferencia de Rodríguez no cuenta con procesos pendientes.

“Nos están humillando y debilitando al Ejército”, le dijo a SEMANA un coronel que fue blanco de la nueva barrida de más de una docena de uniformados de fuerzas especiales por parte del Gobierno Petro y del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los oficiales que buscaban seguir aportándole al país con su experiencia se sintieron indignados al ver el nombre del mayor Rodríguez en el decreto de ascensos y no el suyo.

“El Ejército, el Gobierno están enviando un mal mensaje a las tropas, ascienden a los que tienen cuestionamientos y dejan por fuera a los que han tenido un proceder transparente en la fuerza”, señaló el oficial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó el ascenso del mayor Sammy Rodríguez, quien tiene abierto un caso por un grave delito de un posible hecho sexual en la Procuraduría. Foto: Suministro

Además, denunció una irregularidad que estaría cometiendo el Ejército y el Gobierno con los ascensos. Según el militar, las plazas que habría para este año fueron usadas para ascender a oficiales que se habían quedado en el 2025.

Para el militar, esto podría ser una manera que está usando la fuerza y el gobierno para pagar posiblemente favores a oficiales que se habrían prestando para actos presuntamente ilegales.

“Uno no sabe que está pasando acá, la verdad esto es muy decepcionante”, dijo el oficial que por años estuvo en el área de operaciones arriesgando su vida.

Oficiales de fuerzas especiales indignados con nueva barrida en el Ejército. Foto: Ejército Nacional

Por último, criticó que el Ejército no actúe con transparencia y entregué los motivos de fondo por los cuales los llaman a calificar servicios con notificaciones que llegan a través de correos electrónicos.