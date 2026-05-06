Sigue la barrida de oficiales en el Ejército. Otros 30 mayores fueron llamados a calificar servicios

Nadie entiende o explica lo que está pasando en las Fuerzas Militares luego de conocerse varias resoluciones que advierten la salida de casi 100 oficiales, entre mayores y tenientes coroneles, que ni siquiera se encontraban en lista para cursos de evaluación o ascenso.

¿Qué hay detrás de la nueva salida masiva de más de 40 oficiales del Ejército en la era Petro?

SEMANA conoció los detalles de las resoluciones que hace unos días advertían la salida de por lo menos 40 oficiales con destacadas hojas de vida y que, sin mayores argumentos, terminaron por fuera de las Fuerzas Militares. Este martes salió otra resolución en la que se incluyen otros 30 nombres.

El objetivo, de acuerdo con miembros de la Fuerza Pública que hablaron con SEMANA, es debilitar las instituciones porque quienes están saliendo o son llamados a calificar servicios son justamente los oficiales de mayor experiencia, que se han capacitado en el exterior y que tenían proyección en las Fuerzas Militares.

Son resoluciones del MinDefensa. Foto: Juan Diego cano / Presidencia

“Lo que vemos es que se está debilitando la fuerza es prescindiendo de oficiales destacados, con excelentes hojas de vida, con estudios, maestría y experiencia”, dijo uno de los oficiales que se mostró sorprendido con las decisiones del Ministerio de Defensa.

Las resoluciones con la desbandada de oficiales, principalmente el Ejército, no tienen mayores detalles, simplemente que son llamados a calificar servicios, pues la mayoría cumplieron 20 años en la institución y después de una calificación, se tomó la determinación de marginarlos de la vida militar.

Los afectados denuncian persecución. Foto: Juan Diego cano / Presidencia

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha hecho declaraciones oficiales sobre lo que está ocurriendo y las decisiones que están dejando por fuera a altos oficiales de amplia experiencia y que ni siquiera estaban para evaluación; lo que sí aseguraron desde esa cartera, es que se trataba de movimientos normales en la actual coyuntura del país.