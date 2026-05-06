El Ideam advierte que durante las próximas 24 horas Colombia experimentará un panorama climático marcado por lluvias de variada intensidad en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica, norte de la Andina, Orinoquía y Amazonía.

En contraste, sectores del Caribe y el Archipiélago de San Andrés mantendrán condiciones mayormente secas, con nubosidad variable y precipitaciones ocasionales.

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Alerta por fuertes lluvias durante las próximas horas

La región Andina tendrá cielos entre ligeros y parcialmente nublados, con aumento de la inestabilidad atmosférica hacia horas de la tarde.

Se esperan lluvias de variada intensidad en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero y otras zonas del centro del país.

En la región Caribe se prevé un cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en amplias zonas.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras a moderadas en el sur de Córdoba, centro-sur de Bolívar y Cesar, además de precipitaciones débiles en Magdalena y Sucre.

Las lluvias más intensas en esta región se concentrarían en horas de la tarde y la noche.

En el mar Caribe colombiano predominarán condiciones secas, aunque en el golfo de Urabá podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la mañana y la noche.

La región Pacífica será una de las más afectadas, con cielos mayormente nublados y lluvias moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente en la tarde y noche.

En la Orinoquía, se esperan lluvias moderadas y localmente fuertes en Meta, Casanare, Vichada, Guainía y el piedemonte llanero, con mayor intensidad en la tarde y la noche.

En la Amazonía, el Ideam prevé condiciones similares, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante toda la jornada.

En el océano Pacífico también se esperan lluvias moderadas a fuertes en el norte y centro de la cuenca, principalmente en la madrugada y la mañana.

Cielo mayormente nublado en Tunja, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche y temperaturas cercanas a los 18 °C. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en ciudades principales de Colombia

En Barranquilla se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en la tarde y temperaturas cercanas a los 33 °C.

Bucaramanga tendrá una jornada seca en la mañana y posibles lluvias hacia la tarde y noche, con temperatura máxima de 26 °C.

Cali presentará condiciones mayormente nubladas con lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente al final de la tarde, alcanzando los 27 °C.

Cartagena mantendrá predominio de tiempo seco, con posibilidad de lloviznas aisladas en la tarde y una temperatura máxima de 32 °C.

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En Medellín se prevén lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche, con máxima de 29 °C.

Popayán registrará condiciones similares, con lluvias intermitentes en la tarde y noche y temperatura de 24 °C.

Tunja tendrá una jornada mayormente nublada, con lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, alcanzando los 18 °C.

El Ideam, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), informó que la Onda Tropical #1 se ubica actualmente en el Atlántico central, al sur de los 18°N y cerca de los 62°W, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de entre 10 y 15 nudos.

Por ahora, no presenta convección significativa y, según los pronósticos, no ingresaría al territorio colombiano en las próximas 72 horas.