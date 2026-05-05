Este programa ha sido una alternativa para impulsar la compra de vivienda nueva, especialmente en segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). La articulación entre el sector público, las constructoras y las entidades financieras permitió ampliar la cobertura de estos beneficios.

Cirujanos costeños, padre e hijo, son los pioneros de la feminización vocal: centenares de mujeres trans del mundo llegan a buscarlos en Barranquilla

Alejandro Char se refirió a la continuidad del programa y a su impacto en la ciudad, destacando el impacto que ha tenido sobre los barranquilleros desde 2024:

“En Barranquilla, cada vez más familias cumplen el sueño de tener casa propia. Con el subsidio distrital de vivienda Mi Techo Propio, ya hemos entregado cerca de 3.700 subsidios y, actualmente, 2.496 familias están en proceso de recibir las llaves de su hogar”.

Asimismo, destacó la inversión que se ha hecho a nivel administrativo para conseguir el alcance del programa estos dos años:

“Tener casa propia es el sueño de miles de personas en el mundo, y en Barranquilla seguimos trabajando para hacerlo realidad: para que dejen de pagar arriendo y comiencen a invertir en lo suyo. En total, hemos asignado más de $96 mil millones para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades… ¡Vamos por más!”

Estas declaraciones se enmarcan en una estrategia que busca ampliar el acceso a vivienda en la ciudad. De acuerdo con lo informado, la meta es beneficiar a miles de hogares más durante la administración Char, con énfasis en población con menores ingresos y dificultades para acceder a crédito.

Colombia entra a la cirugía robótica: el HIC realiza la primera intervención

Cómo acceder a Mi Techo Propio

El programa establece una serie de requisitos obligatorios para acceder a los beneficios. Según la información oficial, los interesados deben cumplir con esto:

Ser mayor de edad.

No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

Ser residente en la ciudad de Barranquilla durante los últimos cinco años.

Adicionalmente, se exige que los postulantes cuenten con un cierre financiero, lo que implica tener aprobado un crédito hipotecario, leasing habitacional, ahorros o cesantías que permitan completar el valor de la vivienda.

También se establece que la solicitud debe realizarse a través de la constructora del proyecto elegido, lo que centraliza el proceso de postulación.

La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés. Foto: iStock

El programa está dirigido a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y contempla subsidios diferenciados según el tipo de vivienda. Por ejemplo, para 2026, los montos pueden alcanzar hasta $44.883.000 para vivienda VIP y más de $37 millones en algunos casos de vivienda VIS, dependiendo del nivel de ingresos.

Finalmente, el esquema también contempla distintas modalidades, como subsidios concurrentes y no concurrentes, que permiten combinar ayudas o acceder a beneficios directos del Distrito, incluyendo aportes a la cuota inicial y alivios en el pago mensual del crédito.