Por primera vez en el país, un equipo médico realizó una cirugía asistida por el robot Mantra 3, abriendo una nueva era en la medicina de alta complejidad.

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La tecnología permite intervenciones menos invasivas y con mejor recuperación

El reciente avance del Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Santander y perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia, marca un punto de inflexión en la medicina nacional.

Consiste en la realización de la primera cirugía en el país asistida por el sistema robótico Mantra 3.

Este procedimiento, reportado el 24 de abril de 2026, no solo representa la incorporación de tecnología de última generación.

También se ha convertido en la entrada formal de Colombia en la cirugía robótica de alta precisión.

Desde Bucaramanga, donde opera el complejo hospitalario, el hito adquiere relevancia por tratarse de la primera vez que un sistema de este tipo se utiliza en territorio colombiano.

El uso del robot Mantra 3 en Santander marca un avance clave en la medicina colombiana, con intervenciones más seguras y de alta precisión. Foto: Foto X @estoescambio- API

Así funciona el robot Mantra 3 que revoluciona la cirugía de alta precisión en Colombia

El robot Mantra 3, también referido en algunos reportes como Manta 3, es una plataforma quirúrgica avanzada que permite ejecutar intervenciones con un nivel de exactitud superior al de la cirugía convencional.

Reduce la invasión al cuerpo del paciente y favorece los procesos de recuperación más rápidos.

La tecnología implementada integra una consola abierta desde la cual el cirujano controla el procedimiento.

También cuenta con un sistema de visualización tridimensional de alta definición que ofrece una perspectiva detallada del campo quirúrgico.

A esto se suman brazos robóticos modulares que replican los movimientos del especialista con mayor estabilidad y precisión, incluso en zonas anatómicas complejas o de difícil acceso.

Este conjunto permite mejorar la coordinación del equipo médico y optimizar cada fase de la intervención.

A nivel internacional, el sistema ya ha sido utilizado en más de 10.000 cirugías, con la participación de más de 1.000 profesionales capacitados y la instalación de más de 180 equipos en distintos países.

Estos datos evidencian una expansión sostenida de la cirugía robótica como estándar en procedimientos de alta complejidad, tendencia a la que Colombia comienza a integrarse con este primer paso.

Los primeros procedimientos realizados con este sistema en el HIC se llevaron a cabo en áreas como la salud digestiva y la urología, dos campos donde la precisión milimétrica es clave para reducir riesgos y mejorar resultados clínicos.

La introducción del robot abre la puerta a su uso en otras especialidades, incluyendo cirugía cardíaca, ginecológica, torácica y de cabeza y cuello.

Esto amplía significativamente el alcance de esta innovación dentro del sistema de salud colombiano.

Uno de los aspectos más relevantes del Mantra 3 es su impacto directo en la seguridad del paciente.

Según los especialistas, esta tecnología permite un mejor control del sangrado, la realización de incisiones más pequeñas y una mayor precisión en las resecciones quirúrgicas.

En términos prácticos, esto se traduce en menor trauma para el organismo, menos complicaciones postoperatorias y tiempos de recuperación más cortos.

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Desde la dirección del hospital, la implementación del robot responde a una estrategia de largo plazo orientada a posicionar al HIC como referente internacional en cirugía robótica hacia 2030.

Este objetivo se alinea con la trayectoria de la Fundación Cardiovascular de Colombia, reconocida como uno de los centros médicos más importantes de América Latina.