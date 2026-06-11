Tenga en cuenta: empezaron los cierres en la vía Mosquera-Funza por obras del Regiotram de Occidente

La Gobernación de Cundinamarca señaló que el día de ayer iniciaron las obras de construcción del primer puente férreo del Regiotram de Occidente, ubicado en la vía Mosquera-Funza.

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El proyecto obligará al cierre de varios tramos de la vía hasta el 7 de septiembre de este año. Las restricciones serán sobre un tramo de 200 metros en la Carrera 5 Este, a 100 metros al norte de la glorieta Mosquera–Facatativá, donde la vía se cruza con el corredor que unirá la Sabana occidente con Bogotá.

Las obras contemplan la instalación de 60 vigas prefabricadas del Puente Férreo Mosquera 1. La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca señaló que los cierres se realizarán en las horas de menor tráfico por la calzada en horarios determinados.

La restricción durante el día tendrá una duración de una hora, entre la 1:30 p. m. y las 2:30 p. m., a la altura de la estación de servicio Primax, para el traslado de vigas hacia la zona de obras.

En las noches, los cierres irán desde las 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. en diferentes franjas de 1 hora y 15 minutos. La restricción se llevará a cabo desde el punto intermedio ubicado en la estación de servicio Primax hasta la zona localizada sobre la Carrera 5 Este.

Los cierres de la jornada nocturna se harán en franjas de 1 hora y 15 minutos. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El horario nocturno será utilizado para las maniobras de izaje, levantamiento y posicionamiento de las estructuras con equipos especializados traídos desde China. Los cierres fueron autorizados en una mesa técnica con la Concesión Férrea de Occidente, la Concesión DEVISAB y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca.

Más cierres

Para los vehículos livianos, la Gobernación recomendó circular por corredores internos de Mosquera y Funza. En cuanto a la flota de carga, la Secretaría de Movilidad señaló que deben planear sus recorridos con antelación.

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Autoridades indicaron que las actividades fueron programadas en horas de menor demanda vehicular para reducir el impacto de las obras sobre la movilidad.

Durante otros tres fines de semana, se implementarán cierres continuos desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. de esta manera: