Van a caer rayos en algunas zonas: entérese del reporte del clima para las principales ciudades del país este 27 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para las principales ciudades del país para este lunes 27 de julio. Según la institución, hay probabilidad de precipitaciones de variada intensidad a lo largo del territorio nacional, especialmente en la región Caribe, sectores de la región Pacífica y el norte de la región Andina.

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Clima en las principales ciudades

Bogotá: la capital del país tendrá predominio de tiempo seco; sin embargo, en la tarde no se descartan lluvias ligeras, principalmente en las localidades de Suba, Engativá, Usme y Sumapaz (T. máx.: 19 °C).

la capital del país tendrá predominio de tiempo seco; sin embargo, en la tarde no se descartan lluvias ligeras, principalmente en las localidades de Suba, Engativá, Usme y Sumapaz (T. máx.: 19 °C). Barranquilla: se esperan cielos de parcial a mayormente nublados, con probabilidad de precipitaciones dispersas durante la tarde y la noche (T. máx.: 35 °C).

se esperan cielos de parcial a mayormente nublados, con probabilidad de precipitaciones dispersas durante la tarde y la noche (T. máx.: 35 °C). Cartagena: son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras en el transcurso de la jornada (T. máx.: 32 °C).

son posibles condiciones de nubosidad dispersa con lloviznas y lluvias ligeras en el transcurso de la jornada (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: cielo mayormente nublado. Se prevén lloviznas en la mañana y lluvias moderadas en la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C).

cielo mayormente nublado. Se prevén lloviznas en la mañana y lluvias moderadas en la tarde y la noche (T. máx.: 27 °C). Medellín: se prevé cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 27 °C).

se prevé cielo de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 27 °C). Tunja: se pronostica cielo con nubosidad variada y lloviznas durante la mañana y la tarde (T. máx.: 18 °C).

se pronostica cielo con nubosidad variada y lloviznas durante la mañana y la tarde (T. máx.: 18 °C). Cali: son probables lloviznas en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C).

son probables lloviznas en la mañana y lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C). Popayán: se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lloviznas en la noche (T. máx.: 26 °C).

Por otro lado, el Ideam señaló que las regiones Caribe y Pacífica registrarán lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el golfo de Urabá, Cesar, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y Chocó. Asimismo, se esperan precipitaciones menores durante la tarde en el resto de estas zonas.

En la Orinoquía se prevén lloviznas dispersas de ligera intensidad en Arauca y Casanare, aunque hacia la tarde y la noche no se descarta la presencia de aguaceros fuertes con tormentas eléctricas en Vichada.

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En cuanto a la región Andina, en sectores de Norte de Santander, Santander y Antioquia se pronostican lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica. En cambio, en zonas de Caldas, el norte de Cundinamarca y sectores del occidente y norte de Boyacá se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Finalmente, la Amazonía tendrá este lunes un predominio de tiempo seco en gran parte de su territorio, aunque son probables precipitaciones moderadas en el suroccidente del departamento del Amazonas durante la tarde y la noche.