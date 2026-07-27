Máxima alerta: van 85 líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026

Los asesinatos de líderes sociales en Colombia no cesan, pese a las medidas que vienen tomando las autoridades del orden nacional. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que, en lo que va de 2026, han sido asesinados 85 líderes sociales en las diferentes regiones del país.

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El último caso reportado fue el crimen de Arnobio Pérez, líder comunal y comunitario reconocido por su labor como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Zea, en la comuna Río Otún, del municipio de Pereira, Risaralda. Además, era militante del Partido de la U. La víctima recibió varios impactos de bala.

“El líder fue asesinado en la calle 19 con carrera Primera, cuando hombres armados lo atacaron mientras se encontraba junto a otra persona. Como resultado del atentado, Arnobio Pérez perdió la vida en el lugar”, informó Indepaz.

En medio de estos hechos de violencia, Indepaz sostuvo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana a las autoridades para que pudieran prevenir estas situaciones.

“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 041/20 y su informe de seguimiento 009/22, advirtiendo que en Pereira persiste un escenario de riesgo por el fortalecimiento de estructuras armadas y redes delincuenciales que ejercen control territorial y afectan gravemente a la población civil”, indicó el instituto.

Los casos se registran en las diferentes regiones de Colombia. Foto: Bernardo Peña / El País

Asimismo, señaló que se siguen registrando hechos como homicidios, desapariciones, desplazamientos intraurbanos, extorsiones y amenazas, especialmente contra líderes sociales, jóvenes y comunidades vulnerables. Además, advirtió sobre el uso de menores de edad en actividades ilegales, las restricciones a la movilidad y el incremento de la violencia tras la pandemia.

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En esta zona de Colombia hay una fuerte presencia de grupos ilegales que imponen el terror en las comunidades, como el Clan del Golfo, La Cordillera, La Oficina, Los Rolos y otras bandas locales.