Horror en Barranquilla: supuestos recicladores habrían quemado dos perros luego de su muerte; “Algo sádico”

Angustia e indignación fue lo que sintieron varios residentes del barrio El Silencio, en Barranquilla, luego de que dos supuestos recicladores quemaran los cuerpos sin vida de dos perros que fueron lanzados en una zona de ese sector. De acuerdo con lo que se ha conocido, hubo una gran humareda y un fuerte olor que hizo que varias personas abandonaran temporalmente sus viviendas.

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Gina Colina, quien vive en el suroccidente de Barranquilla, entregó detalles del caso que encendió las alarmas de las autoridades, quienes tratan de ubicar a los responsables de este hecho.

“Principalmente el olor y la angustia porque tiraron dos perritos, los dejaron tirados en el callejón, y empezamos a pedir las ayudas correspondientes a la Policía, que queda aquí cerca del sector. Nos dijeron que eso tenía que hacerlo la Triple A. Ese día pasó el camión de la basura, pero nos dijeron que ellos no podían llevarse esos perritos”, afirmó.

El Gran Malecón de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, explicó que los perros sin vida estuvieron en la zona hasta el día siguiente, cuando los supuestos recicladores les prendieron fuego.

“Como a las 8:30 de la mañana alguien pasó, no sé qué fue lo que ocurrió, y los incendiaron. Imagínate el olor y el humo; mi casa se llenó completamente. Me tocó irme porque era imposible permanecer allí. Era un olor entre humo, carne quemada y carne podrida. Fueron momentos horribles mientras seguíamos pidiendo ayuda para que retiraran eso. Lastimosamente es algo cotidiano que nos arrojen basuras y animales muertos en este sector”, sostuvo.

Otra de las denuncias que hace la mujer es la demora de las autoridades para poder atender este caso que ha generado conmoción entre la ciudadanía.

“Prácticamente pasó un día entero. Nosotros llamamos desde el CAI y la segunda llamada fue al mediodía, pero no vinieron sino hasta las 5:00 de la tarde. Fue gracias a que una señora animalista llegó al sitio, empezó a llamar y a publicar el caso en redes sociales. Ahí sí acudió otro CAI, el de El Silencio, cuyos uniformados llegaron enseguida cuando recibieron el reporte”, aseguró.

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La mujer, en medio de su relato, asegura que quedó muy impactada con la imagen de los animales incinerados que fueron recogidos por las autoridades.

“Yo no puedo superar esa imagen. Puede que los perritos ya hubiesen fallecido, pero el hecho de haberlos quemado te genera un trauma. Me pareció algo sádico. Si el animal murió o fue atropellado, hay espacios donde darle una sepultura digna. Me pareció terrible que los cogieran y los tiraran como cualquier basura”, expresó.

Finalmente, Colina indicó que es necesario que las autoridades y la misma ciudadanía tengan más humanismo con este tipo de casos.

“Sé que existe la Ley Ángel para la defensa de estos animalitos indefensos. Sería bueno que se hablara mucho más del tema y que las personas tomaran conciencia. Estos animales no tienen quien los proteja y lo que pasó demuestra precisamente eso: los mataron, los abandonaron y los trataron como cualquier cosa. No me pareció justo”, concluyó.

Este viernes, 24 de julio, las autoridades investigan también la muerte de un perro que habría sido asesinado por ladrar en la Urbanización Las Gardenias, en el sur de la capital del Atlántico. La información se encuentra en proceso de verificación.