Desde las instalaciones de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, Aliana Duque, la mamá de la niña de dos años de edad asesinada en medio de un ataque criminal ocurrido en Polonuevo, Atlántico, se refirió a lo sucedido en medio de las lágrimas y profundo dolor que la embarga por esta pérdida.

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La mujer sostuvo que, una vez comenzaron a recibir los mensajes extorsivos, colocaron las respectivas denuncias en el Gaula de la Policía, pero todo terminó con el crimen de su pequeña hija. Esta familia tiene una panadería que funciona en el centro de esta población del Atlántico.

“Nosotros habíamos recibido mensajes y colocamos denuncia, porque eran unos mensajes muy atacantes e incluso sacamos imagen de la persona que pasó grabando el pedazo de nuestro negocio y esos videos los hicimos llegar al Gaula, pero no pensamos que ellos fueran a hacer lo que hicieron con mi bebé, que llegaron haciendo tiros. Era mi única niña”, explicó la mujer mientras esperaba el cadáver de su hija.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

La mujer sostuvo que el atentado criminal fue realizado por una organización criminal a la que no le quisieron pagar una supuesta extorsión y no una retaliación por actividades ilegales, como lo han hecho entender poco a poco las autoridades.

Asimismo, detalló que en los mensajes extorsivos le estaban pidiendo entregar un arma de fuego o el pago de una suma de 6 millones de pesos en efectivo.

“Mi niña era lo mejor que tenía en este mundo y a ella le gustaba mucho la pizza con queso y yo se la compraba. Ella donde esté nos sigue amando”, expresó visiblemente afectada.

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En medio de este caso se conoció que Jhon Sebastián Osorio, esposo de la mujer y papá de la menor de edad asesinada, se encuentra privado de la libertad desde el 10 de junio tras un allanamiento del Gaula de la Policía. Aliana Duque dijo que en la captura de su esposo hubo irregularidades porque los uniformados habrían impuesto un paquete por el que lo capturaron.

“Mi esposo está detenido por una injusticia que le hicieron, porque nos hicieron un allanamiento y, en medio de ese operativo, una mujer del Gaula llevaba una bolsa en la mano y esa es la que encuentran en la casa y la metió la del Gaula. En ese momento ella me sacó del cuarto con mi niña”, detalló.

Durante la mañana de este miércoles, 22 de julio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dio a conocer que la Policía Nacional junto con la Fiscalía lograron la captura del presunto responsable de este crimen.

La menor de edad recibió un impacto de bala en su cabeza, por lo que la trasladaron hasta la Clínica Reina Catalina en Baranoa, Atlántico, donde murió producto de la gravedad de su herida.