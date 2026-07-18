Abelardo De La Espriella convocó este sábado su segundo consejo de ministros en Barranquilla: estos serán los temas clave

Abelardo De La Espriella, presidente electo, convocó para las 6:00 de la tarde de este sábado su segundo consejo de ministros en Barranquilla, luego de un primer encuentro que se llevó a cabo el pasado 10 de julio.

Este segundo encuentro será en las oficinas de De La Espriella en la capital del Atlántico, donde se reunirá con los funcionarios que ha designado a la fecha.

La novedad de este encuentro será la presencia de los nuevos ministros designados en la última semana.

El consejo de ministros contará con la presencia de Indalecio Dangond, ministro de Agricultura; María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía; Alexandra Falla Zerrate, ministra de las TIC; y Paola Holguín, que hace pocas horas fue designada ministra de Cultura.

El primer punto en la agenda del encuentro será el balance de la agenda de José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, y otros funcionarios en Washington, Estados Unidos.

Allí se hablará sobre lo logrado en más de 50 reuniones con funcionarios gubernamentales, inversionistas y empresarios, logrando proyectar a Colombia nuevamente como aliado estratégico del país norteamericano.

Igualmente, se trazará una hoja de ruta para los ministros designados, con quienes se plantearán objetivos de cara al inicio del gobierno.

Se conocieron las conclusiones del primer consejo de ministros designados que lideró el presidente electo, Abelardo De La Espriella

La idea es que cada cartera llegue al arranque del gobierno con objetivos claros y metas medibles, que permita mostrar resultados desde los primeros días y avanzar en el cumplimiento de las principales promesas de campaña.

Finalmente, se organizará la agenda del presidente electo para la próxima semana, así como la del gabinete designado, con el fin de planificar visitas, reuniones y actividades de preparación previas al 7 de agosto.

Otro de los grandes temas que podrían ser tratados dentro del consejo de ministros es la elección de las mesas directivas del Congreso de la República, que definirá la relación con el legislativo en el primer año de mandato.