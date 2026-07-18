Honorio Henríquez defiende la aspiración del Centro Democrático de presidir el Senado de la República: “Tendrán plenas garantías”

El senador Honorio Henríquez, candidato a la Presidencia del Congreso de la República, defendió la aspiración del Centro Democrático de presidir la corporación y envió un mensaje a los partidos políticos.

“Siempre he creído que la política encuentra su mayor valor cuando se ejerce con coherencia, respeto por la palabra y lealtad a los principios”, manifestó.

El aspirante, que se enfrentará este lunes al senador Alfredo Deluque, candidato respaldado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, aseguró que la intención de la colectividad es “legítima”.

“Desde el Centro Democrático, como bancada mayoritaria que respalda al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, defendemos, dentro de las reglas de la democracia, la legítima aspiración de presidir el Senado de la República durante este primer año de legislatura", publicó Henríquez en X.

Siempre he creído que la política encuentra su mayor valor cuando se ejerce con coherencia, respeto por la palabra y lealtad a los principios.



Desde el @CeDemocratico, como bancada mayoritaria que respalda al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, defendemos, dentro… — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) July 18, 2026

A los partidos políticos les dijo que tendrán garantías bajo su presidencia en el Senado.

“Quiero transmitir un mensaje de confianza a todos los partidos políticos y al Gobierno Nacional: Si el Senado nos otorga su confianza, desde la Presidencia tendrán plenas garantías", indicó.

Y agregó: " Actuaremos con estricto apego a la Constitución y la ley, respetando los derechos de las mayorías y de las minorías, promoviendo el diálogo y defendiendo la dignidad del Congreso como escenario de deliberación, encuentro y construcción de consensos".

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Finalmente, el candidato respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en conversaciones previas aún no logra los acuerdos necesarios para lograr el cargo, aseguró que presidir la corporación es “servir a Colombia”.

“Presidir el Senado es servir a Colombia. Ese será nuestro compromiso, con responsabilidad, imparcialidad y profundo respeto por la democracia", concluyó.

Por ahora, el más opcionado es Deluque, quien cuenta con el respaldo de las bancadas del Partido Conservador, La U, Partido Liberal, Cambio Radical y casi la totalidad de senadores de la Alianza Verde, entre otros.