El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la disputa que se vive en la elección del próximo presidente del Senado en el que su partido, el Centro Democrático, ha terminado distanciado con los propósitos del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

El exmandatario dijo que si buscan acabarlos, estarán dispuestos a defenderse. “Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas”, dijo a 6AM W haciendo referencia al apodo con el que se conoció al presidente electo en campaña.

Uribe aclaró que la elección del presidente del Senado no tendría relación con el apoyo a las reformas que eventualmente presentaría el gobierno entrante. Dijo que si el Pacto Histórico decide autónomamente apoyar a Honorio Henríquez, el candidato del uribismo para la presidencia del Senado, seguirían apoyando al programa de De La Espriella.

“Si el Pacto historico dice votamos por Honorio Henríquez, eso no cambia que seríamos partido de gobierno para defender sus iniciativas”, dijo el exmandatario en Blu Radio.

Otra de las razones de fondo de las diferencias entre el uribismo y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella es que el exmandatario considera que seguidores del presidente electo quisieran acabar con el uribismo.

“Hay una rabia contra el Centro Democrático, que lo quieren acabar. Vamos a defender este partido por sus tesis y por su trayectoria”, aseguró Uribe. “Abejitas africanas a defendernos y a trabajar”, agregó.

Lo que se conoce es que en el Senado se estaría hablando de una coalición de Defensores de la Patria, el movimiento que llevó a De La Espriella a la Presidencia.

Uribe reveló que, supuestamente, desde el petrismo habrían buscado concretar una reunión con el exmandatario para abordar este tema, sin embargo, eso no se ha dado. De todas maneras, dijo que si Henríquez llega a la presidencia tanto el petrismo como el abelardismo tendrían garantías.

El líder del Centro Democrático ha solicitado que se respete la tradición del Congreso, en el que el primer año tiene la presidencia la bancada mayoritaria que es afín al gobierno, que en este caso sería el uribismo, y que ellos decidan internamente quién sería el elegido. Sin embargo, esa tradición se rompió desde el gobierno pasado.

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