Colombia, en pocos meses, gozará al tener un estadio renovado y con la más alta tecnología a su servicio. Será el renovado Metropolitano de Barranquilla, donde la Selección Colombia seguirá siendo local, así como también Junior.

La alcaldía de la capital del Atlántico empezó con los trabajos hace varios meses. A mediados de julio ya se ven avances significativos que hacen emocionar a barranquilleros, así como a los amantes del fútbol de los demás equipos del FPC.

El medio partidario de Junior, Toque Sports tuvo la chance de hacer un recorrido por el escenario deportivo y mostró contenido inédito. En el exterior ya se ve cómo se pintará de rojo y blanco a través de la incorporación de unas estructuras que recubren la fachada.

Internamente, el encargado de presentar las mejoras fue el propio alcalde de Barranquilla, Alex Char. El mandatario dio a conocer que el escenario deportivo contará con dos camerinos para los equipos locales: uno exclusivo para la Selección Colombia y otro destinado a Junior de Barranquilla.

Los equipos visitantes también dispondrán de dos camerinos, para un total de cuatro en el estadio, con espacios independientes para cada plantel.

Desde una de las tribunas también fue posible observar el nuevo Metropolitano. Según lo reportado por el medio en mención, la cercanía con el terreno de juego ya es uno de los aspectos más destacados, pese a que las obras aún no han finalizado.

¡EL SÚPER METRO🏟️🦈! Tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo va la remodelación del Estadio Metropolitano junto al alcalde Alejandro Char y darnos cuenta de todo lo nuevo que tendrá.



Sin duda será una experiencia única para el hincha. 😮‍💨 pic.twitter.com/pykSKiSdSi — Toque Sports (@ToqueSports) July 16, 2026

En declaraciones recopiladas por el medio, Char señaló que “la silletería está comprada y está llegando. Son 65.000 sillas”.

Además, aseguró que, tras las intervenciones, el estadio Metropolitano ofrecerá una experiencia sin precedentes en el país: “Una experiencia que no te permite ningún estadio en Colombia”, afirmó.

Entre otras cuestiones a destacar, Char habló de que también habrá hall, tunel de salida, baños, museo, cuatro restaurantes y triplicaron la cantidad de sanitarios, lo que ponen en un nivel superior a dicho estadio de Barranquilla por encima de los demás del país.

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Recibirá la final de la Copa Sudamericana 2026

Desde hace algún tiempo se conoce que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en Barranquilla.

La Conmebol le otorgó a la ciudad colombiana la sede del partido, pero también le exigió realizar mejoras significativas para garantizar las condiciones necesarias de cara al encuentro que definirá el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció la designación tras el “Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, donde se oficializó a Barranquilla como la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026”, celebrado en noviembre de 2025.

Trofeo de Copa Sudamericana que tendrá su final en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: Getty Images

“Se deliberó y, de forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza a Barranquilla para que sea sede de la final única de Sudamericana 2026. Estamos seguros de que la elección ha sido correcta y que vamos a disfrutarla”, dijo el presidente, Alejandro Domínguez.

“La ciudad se convertirá en la primera del país en recibir una final continental en partido único desde que la CONMEBOL implementó este formato para definir a los campeones”, completaron.