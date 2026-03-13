Junior se va de Barranquilla: cambio de estadio; fue anunciado y alcalde lo oficializó

Con miras a la disputa de la Copa Libertadores 2026, Junior de Barranquilla no podrá hacer como local en su ciudad habitual y deberá transladarse a Cartagena.

Como es bien sabido, el estadio Metropolitano se encuentra en trabajos de remodelación para albergar la final de la Copa Sudamericana del año en curso.

Dicha intervención a la habitual casa de Junior impiden que el conjunto rojiblanco sea local allí. Existe una alternativa en la misma ciudad que es el Romelio Martínez, pero la capacidad y requerimientos por parte de Conmebol no permiten que se sea local en dicha plaza.

Ante la necesidad de buscar otro recinto, lo que se habría decidido es irse a una ciudad aledaña y costera, para no perder la ventaja de las altas temperaturas a la hora que venga algún equipo extranjero al país.

En esa selección de cuál sería el lugar donde oficiaría como local Junior, la decisión ya habría sido tomada y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue quien la oficializó en una reciente salida ante los medios de comunicación.

“Nosotros lo que queremos es que la Copa Libertadores se quede aquí, que Junior pueda seguir avanzando, vamos a ser un gran anfitrión, la institución se va a sentir muy a gusto en Cartagena", se comprometio el mandatario tras abrir las puertas al onceno tiburón.

Estadio Jaime Morón, de Cartagena, donde Junior jugará la Copa Libertadores 2026

“En Cartagena hay hinchas del fútbol y en un espectáculo como Copa Libertadores, estoy seguro que va a ser respaldado por toda la afición”, dio la confianza a los rojiblancos sobre sentirse a gusto allí.

“Es más que fútbol, es una oportunidad para que una ciudad que tiene en el turismo su mayor fuente de empleo e ingreso, pueda entender que queremos el Morón lleno apoyando a Junior, pero que queremosmuchos hinchas viniendo a Cartagena a disfrutar de la ciudad”, apuntó Turbay.

Rivales de Junior de Barranquilla en Copa Libertadores

Hasta la próxima semana es que Junior de Barranquilla conocerá cuáles serán sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En un sorteo que se llevará a cabo en Paraguay, el 19 de marzo (6:00 p.m.), Conmebol moverá las balotas para definir la suerte de los participantes en la primera ronda.

El próximo 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

Cabe recordar que los barranquilleros se ganaron el derecho a jugar el certamen internacional, luego de haber sido campeones de la Liga BetPlay en el 2025-II.

Junior no es el único representante del país, también están Independiente Santa Fe, así como Independiente Medellín y Deportes Tolima, quienes lograron el tiquete tras los juegos de las fases previas de la presente semana.

De cara al sorteo, Junior se encuentra en el bombo 3 y no podría medirse con Santa Fe al estar en la misma zona. De darse algún cruce, sería con Tolima o DIM que hacen parte de otras baloteras.

Así están los bombos para el sorteo de Libertadores:

Bombo 1

Flamengo.

Palmeiras.

Boca Juniors.

Peñarol.

Nacional.

Liga de Quito.

Fluminense.

Independiente del Valle.

Bombo 2

Libertad.

Estudiantes de La Plata.

Cerro Porteño.

Lanús.

Corinthians.

Bolívar.

Cruzeiro.

Universitario.

Bombo 3

Junior de Barranquilla.

Universidad Católica de Chile.

Rosario Central.

Independiente Santa Fe.

Always Ready.

Coquimbo.

Deportivo La Guaira.

Cusco.

Bombo 4