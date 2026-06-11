Primer fichaje de lujo para el Junior de Barranquilla: se conoció el campeón que regresaría

Junior de Barranquilla sigue celebrando el bicampeonato conseguido en Medellín, pero no descuida el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026.

Fuad Char acostumbró a sus hinchas a grandes fichajes y esta vez no sería la excepción. Ahora le apuntan al regreso de Gabriel Fuentes, lateral derecho que tiene cinco títulos en la historia del cuadro tiburón.

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“Junior va a intentar y le gustaría tener el regreso de Gabriel Fuentes”, informó el periodista Fabio Poveda. “Junior cree que que Fuentes es una de las piezas que le faltan para jugar la Copa Libertadores del 2027 y cree que sería buena decisión traerlo desde ahora”, agregó.

El defensor de 29 años tiene contrato vigente con Fluminense de Brasil y se encuentra a préstamo en Fortaleza, equipo que este año disputa la Serie B en ese país.

Aunque las negociaciones no son fáciles por la necesidad de interrumpir ese año de cesión, Junior confía en sus buenas relaciones con el jugador para convencerlo de volver a un tercer periodo como titular del conjunto rojiblanco.

Gabriel Fuentes, jugador colombiano que pertenece a Fluminense. Foto: Getty Images

En esa posición cuentan con Yeison Suárez como el favorito de Alfredo Arias, sin embargo, traer a Fuentes sería un salto de calidad para buscar el tricampeonato en la Liga BetPlay e ir preparando la revancha en Copa Libertadores.

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El cuerpo técnico sabe que puso muy alta la vara de los hinchas, luego de vencer a Atlético Nacional con un marcador de 3-1 en el global.

Su principal objetivo para este año era avanzar a octavos de final de la Libertadores, pero tocó un grupo muy fuerte en el que acabaron cuartos. Fue ahí cuando todos los esfuerzos se enfocaron en el torneo local, donde eliminaron a Once Caldas, Santa Fe y derrotaron en la final a Nacional.

Las salidas de Junior

Al tiempo que se piensa en fichajes como el de Gabriel Fuentes, la dirigencia de Junior también está analizando la lista de salidas.

Fuad Char confirmó hace unos días que Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca no continuarán para el segundo semestre, pues su contrato se vence sin interés de negociar otra renovación.

La idea de los dueños es mantener la mayor parte de la columna vertebral, cosa que no será fácil ante ofertas del exterior y también dentro de la Liga BetPlay.

Jhomier Guerrero, por ejemplo, tiene opciones en otros países y su representante está interesado en negociar directamente con Junior. La estrategia sería renovar el contrato para garantizar que le entre una buena cifra de dinero a las arcas del elenco barranquillero.