Video | Con dos golazos, Independiente Santa Fe flaqueó ante Águilas Doradas: trastabilla el león

Independiente Santa Fe visitó a Águilas Doradas en el marco de la primera jornada de la Liga BetPlay. El encuentro representaba la oportunidad para sumar los primeros tres puntos del campeonato, evitando la pérdida de unidades en el arranque de la competencia nacional.

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El director técnico del equipo visitante, Pablo Repetto, optó por modificar la alineación habitual para disputar el compromiso. La decisión respondió a la necesidad de reservar a la nómina principal tras el encuentro disputado entre semana contra Caracas FC por la Copa Sudamericana, además de preparar el partido de vuelta programado para el jueves 30 de julio.

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Las modificaciones en la formación del conjunto bogotano incidieron en el trámite del juego desde los minutos iniciales. El equipo local tomó la iniciativa de las acciones ofensivas en el estadio de la ciudad, generando aproximaciones de peligro sobre la portería rival.

Incidencias y desarrollo del marcador en la etapa inicial

A los 13 minutos de la primera parte, el atacante Antony Vásquez convirtió una anotación a favor del club antioqueño. La jugada fue invalidada por el sistema de videoarbitraje (VAR) al certificar una posición adelantada previa al remate del deportista.

¡Águilas Doradas abría el marcador por medio de Antony Vásquez, pero no suma por fuera de lugar previo y se salva Santa Fe! 🦅⚽🦁



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En el transcurso de la primera mitad, las intervenciones defensivas del conjunto visitante evitaron la apertura del marcador. El guardameta Andrés Mosquera Marmolejo detuvo los remates sobre su portería, manteniendo el cero a cero al momento del descanso entre ambos planteles.

Para la etapa complementaria, la insistencia del equipo local se tradujo en la primera anotación del partido. El mediocampista Andrés Ricaurte envió el balón al fondo de la red sobre el minuto 54, estableciendo la ventaja parcial de 1-0 para la escuadra antioqueña.

¡ANDRÉS RICAURTE ABRE EL MARCADOR PARA ÁGUILAS DORADAS! El 'Dorado' marca tras una buena definición 🦅⚽



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Reacción visitante y definición en el tramo final

Pocos minutos después del primer gol, el defensor central Andrés Mosquera Guardia cometió una falta dentro del área sobre un atacante rival. El juez central sancionó el cobro desde el punto penal a favor de Independiente Santa Fe, otorgando la posibilidad del empate en el marcador.

¡LLEGÓ EL EMPATE DE SANTA FE! Nahuel Bustos de penal pone el 1-1 para el 'León' ante Águilas Doradas. ⚽🦁



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El delantero argentino Nahuel Bustos asumió la responsabilidad de la ejecución y convirtió la anotación sobre el minuto 62. El gol igualó el partido 1-1 en el marcador del escenario deportivo, reestructurando el esquema defensivo del equipo capitalino para sostener el resultado.

¡FRANK LOZANO PONE EL 2-1 DE ÁGUILAS DORADAS ANTE SANTA FE! El 'Dorado' marca sobre el cierre del partido. 🦅⚽



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En el tramo final del compromiso, el conjunto local recuperó la ventaja definitiva en el tanteador. Un remate del volante Frank Lozano al minuto 84 selló el 2-1 final a favor de Águilas Doradas, asegurando la victoria del equipo antioqueño en la jornada inaugural del torneo.