Copa Sudamericana: Independiente Medellín y Santa Fe, hora y canal para ver los ‘play off’ de octavos de final

Antes de iniciar nuevamente su participación en Liga BetPlay, dos de los clubes más importantes de Colombia tienen compromiso en Copa Sudamericana.

Este miércoles, 22 de julio será Independiente Medellín quien juegue y Santa Fe lo hará un día después (23 de julio) en partidos válidos por los ‘play off’ de octavos de final.

Dichos clubes quedaron alojados allí tras no acceder a la siguiente instancia de la fase de grupos de Copa Libertadores. Quedar terceros de las zonas en el máximo certamen de Conmebol, les dio la chance de ir a pelear por un cupo en el segundo torneo de mayor importancia de Sudamérica.

Su llave se jugará a doble partido: una ida y una vuelta, donde quien gane pasará a los octavos de final y, posteriormente, ya jugará las fases de eliminación directa que habitualmente se conocen.

Así llega DIM

Con el exasistente técnico de Néstor Lorenzo como DT, Independiente Medellín empieza un nuevo proceso en busca de títulos. El encargado de llevar las riendas del DIM será Amaranto Perea.

Dicho exjugador convertido en técnico fue el elegido para dar vuelo a un proyecto al que le apostó la dirigencia poderosa. Junto al estratega llegaron algunos refuerzos y se fueron otros que no se resistieron ante ofrecimientos tentadores.

Amaranto Perea dejó la Selección Colombia para ser nuevo DT en propiedad de Independiente Medellín. Foto: AFP

Altas: Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra

Bajas: José Ortiz, Jose Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Francisco Chaverra, Nezareth Segura, Davinson Estupiñán, Leyser Chaverra, Iker Blanco, Daniel Londoño y Francisco Fydriszewski.

Puede que aún dicha nómina que ha conformado Medellín no esté cerrada. Existe la chance de que algún otro nombre se sume, pero dependerá del análisis del cuerpo técnico durante los primeros partidos del 2026-II.

Fase 1B de la Copa BetPlay: canal y hora para ver los partidos de Nacional, América y Junior

David Ospina fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2027: “Muy emocionado de estar acá”

Su rival para los ‘play off’ de octavos de final es Vasco Da Gama, contra el que se verán en la ida este 22 de julio desde las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Dicho rival cuenta con varios colombianos en sus filas como lo son Johan Rojas, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez, entre otros.

Santa Fe con la base del 2026-I

Pablo Repetto sigue estando a cargo de Independiente Santa Fe. Dicho DT uruguayo no parece haber pedido refuerzos a la dirigencia en cabeza de Eduardo Méndez, quien solo hizo el esfuerzo por un defensa central.

Dicho elemento anunciado es la única incorporación, por dos salidas como fueron las de un jugador que estaba a préstamo, y otro que salió bajo la misma vía hacia el exterior, más específicamente a Venezuela.

Altas: Kevin Balanta.

Bajas: Yeicar Perlaza, Edwin Mosquera.

Los veteranos como los son Hugo Rodallega, Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo se mantienen en busca de seguir sacando resultado a punta de experticia. A esos se le suman otros que son parte de la base como Emanuel Olivera, Omar Fernández Frasica, entre otros.

Santa Fe jugará su llave frente a Caracas de Venezuela, al que se medirá este jueves 23 de julio en El Campín de Bogotá, desde las 7:30 pm. La vuelta será a los ocho días (30 de julio) en el país vecino.