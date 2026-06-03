Pablo Repetto confirma el primer fichaje que llegará a Santa Fe para la Copa Sudamericana

Los jugadores de Independiente Santa Fe se encuentran de vacaciones tras caer eliminados en semifinales de la Liga BetPlay y salvar el tercer lugar en el grupo de la Copa Libertadores.

El panorama mejoró en la recta final del semestre, sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de las expectativas trazadas en el cuerpo técnico de Pablo Repetto.

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Ahora solo queda corregir los errores y enfocarse en los compromisos que se aproximan: la Liga BetPlay 2026-I, la segunda fase de la Copa BetPlay y el repechaje de la Copa Sudamericana contra Caracas FC.

Repetto está analizando la posibilidad de reforzar su nómina y confirmó el primer fichaje que llegará a Santa Fe en los próximos días.

“Lo más seguro es que llegue un central, nos está faltando uno. Esa es una de las primeras contrataciones. A partir de las bajas, vamos a ver con qué podemos reemplazar”, dijo en entrevista para AS Colombia.

Independiente Santa Fe busca fortalecer la plantilla para el segundo semestre. Foto: Cristian Bayona

Kevin Mantilla, el favorito

Repetto no dio nombres para el defensor central, sin embargo, hace rato se viene cocinando un interés por repatriar al canterano Kevin Mantilla.

El zaguero bogotano termina su préstamo en Independiente Medellín y tiene que volver a Talleres de Argentina para definir su futuro. Ahí es donde aparece Santa Fe como una alternativa que le llama la atención por lo que vivió en las divisiones menores.

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Mantilla siempre ha manifestado un cariño especial por el cuadro cardenal y estaría dispuesto a pegar la vuelta para el segundo semestre.

Este año disputó 16 partidos en total con el DIM, repartidos así: 12 por Liga BetPlay (803 minutos) y 4 por Copa Libertadores (360 minutos).

Ese no sería el único movimiento de Santa Fe en el mercado de fichajes. “No estamos buscando una posición puntual. Faltan todavía ocho semanas para jugar la Copa Sudamericana. Es largo el periodo de pases, la prioridad es un central, después evaluaremos y empezará el periodo de pases para ver“, indicó Repetto.

La victoria contra Peñarol en Uruguay dejó buenas sensaciones en el equipo. “Volvimos con tranquilidad, con un sabor un poquito encontrado. El sabor dulce de la victoria y el agridulce de no pasar a Libertadores. Ahora a pensar en lo que viene, se ganó de visitante, por eso la tranquilidad. Pensaremos en el futuro“, dijo el estratega uruguayo.

La final de la Liga BetPlay quedó a un penal de distancia. “Son de esos partidos que te duelen porque estábamos muy ilusionados con poder jugar la final, teníamos el potencial para disputar la final y poder ganar el titulo. Nos dolió por eso“, agregó.