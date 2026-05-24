Garrafal error de Hugo Rodallega eliminó a Santa Fe: no se aguantó y rompió en llanto

Independiente Santa Fe quedó eliminado en semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, luego de caer en la tanda de penales contra Junior de Barranquilla.

Hugo Rodallega enmarcó la derrota del conjunto cardenal. El goleador, que venía enchufado, falló su cobro desde el punto penal y permitió que Teófilo Gutiérrez le diera el triunfo al equipo local.

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Justo después de consumarse la eliminación, Rodallega se llevó las manos al rostro y rompió en llanto al sentirse culpable por lo sucedido.

Y es que Santa Fe había acertado todos sus cobros hasta entonces. La esperanza del quinto lanzamiento estaba puesta sobre el capitán, que pocas veces falla desde el punto blanco.

Sin embargo, en ese mismo arco norte del Estadio Romelio Martínez, ya le había sucedido algo similar a Dayro Moreno en los cuartos de final de Junior vs. Once Caldas.

No asistió a la rueda de prensa

Para Hugo Rodallega fue un golpe tan duro que prefirió no asistir a la rueda de prensa en Barranquilla. En su lugar, estuvo Daniel Torres, quien acompañó a Pablo Repetto para hablar ante los medios de comunicación.

“Si hay una forma de perder y salir con la cabeza en alto, creo que es esta”, aseguró el estratega uruguayo. “Soñábamos con jugar la final. Uno no puede reprocharles nada a los jugadores. Los felicito por el gran esfuerzo que hicieron, no solo en este partido, sino en todos los anteriores”, declaró.

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Repetto considera que Santa Fe se va con la tranquilidad de pelear hasta el último momento. “No perdimos en esta serie y ahora nos queda el último partido por Copa Libertadores. Vamos a evaluar cómo están los jugadores para buscar la clasificación”, señaló.

El semestre de los cardenales terminará el próximo miércoles, enfrentando a Peñarol en la última fecha de la fase de grupos. Santa Fe tiene posibilidades de avanzar a octavos de final si gana y si recibe la ayuda de Corinthians contra Platense.

Junior de Barranquilla es finalista en la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

El principal objetivo del club capitalino es mantenerse en competencia internacional, situación que garantiza ingresos económicos y vitrina en todo el continente.

El futuro de Repetto como director técnico parece estar garantizado. Aunque en algún momento se llegó a pensar en su salida, logró revertir la mala racha con la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay y resultados positivos en la Libertadores.

El cuerpo técnico hizo cambios puntuales en la nómina titular que influyeron en la dinámica del semestre. Para la otra parte de la temporada, se piensa reforzar la zona defensiva, golpeada recientemente por la grave lesión de Juan Sebastián Quintero en el ligamento cruzado de su pierna izquierda.