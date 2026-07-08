El balance de Óscar Córdoba sobre Colombia en el Mundial 2026 que aumenta la polémica: “Me llenó”

La Selección Colombia le puso corazón pero solo con eso muchas veces no se gana en el Mundial 2026. La Tricolor fue eliminada en la tanda de penales con un 4-3 a manos de Suiza, que ahora disputará contra la Argentina de Lionel Messi un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo. El dolor en el país no se ha hecho esperar y parece que será un dolor difícil de digerir por la expectativa que se generó.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

El paso a paso de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se forjó otro ‘gracias guerreros’

El equipo colombiano tuvo oportunidades en el BC Place de Vancouver, Canadá, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros. Además de un cabezazo de Dávinson Sánchez que se estrelló en el palo.

Ya en los penaltis, los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Selección Colombia que dejó a la Selección Argentina como única representante del continente americano en el Mundial 2026. Para el mítico portero, Óscar Córdoba, toda esta presentación en la Copa del Mundo fue suficiente y llenó sus expectativas.

“No hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no”, fue el resumen de Néstor Lorenzo apenas se consumó la eliminación en Canadá. Por su parte, Córdoba también estuvo lejos de llamar esta presentación un fracaso y explicó las razones por las que la Tricolor se retira con un buen Mundial, más allá de las fuertes críticas.

Las buenas sensaciones para Óscar Córdoba tras el Mundial de Colombia

“Es más lo positivo que lo negativo. Esta selección me llena bastante lo que es la satisfacción del ojo. ¿Pudimos llegar más lejos? A mí me llenó”, dijo Óscar Córdoba en ESPN.

Óscar Córdoba, exarquero colombiano. Foto: Luisa González

“Uno fracasa cuando las cosas no salen bien, cuando no se identifican con uno, pero esta selección nos hizo vibrar y a mí me gustó mucho lo que hizo”, enfatizó Córdoba, quien estuvo lejos de criticar las gestiones de Néstor Lorenzo y la instancia a la que llegó la Tricolor cuando mínimo se esperaban los cuartos.

En medio de las voces que se ven optimistas y pesimistas tras el rendimiento de Colombia en el Mundial 2026, se sigue de cerca lo qué pasará con Lorenzo y si efectivamente se dejará en el cargo rumbo a la Copa América 2028 o se buscará otro director técnico e iniciar un nuevo ciclo.