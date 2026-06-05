Fuertes palabras de Óscar Córdoba que avivan el debate en el FPC: “Santa Fe es más que Millonarios”

Días de análisis y pocas cosas se celebran luego de la presentación de los equipos colombianos en la fase de grupos en la Copa Libertadores y Sudamericana. En lo que tiene que ver con los clubes de Bogotá, solamente uno sobrevivió y el otro se fue al abismo.

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Por un lado, Santa Fe rescató el tercer puesto en Copa Libertadores y, aunque le ganó a Peñarol en la última fecha, no le alcanzó para ir a los octavos de final tras la victoria de Platense a Corinthians en Brasil y así se conforma con el cupo a los playoffs de la Sudamericana.

El que sí va muy mal es Millonarios, que cuando dependía de sí mismo para seguir con vida, se cayó a pedazos en El Campín ante su hinchada y O’Higgins de Chile le superó con contundencia. El equipo azul quedó tercero en la Copa Sudamericana, significando una durísima eliminación internacional cuando más se ilusionaba con seguir en competencia.

Las voces de las críticas no se han hecho esperar. Muchos consideran que lo de Millonarios es un fracaso absoluto, teniendo en cuenta que hasta empató en Brasil y se creía que O’Higgins era el rival a tener en cuenta, pero el chileno le pasó por encima en los dos partidos. El embajador sigue aumentando su deuda internacional y eso es lo que lamentan sus hinchas.

Nuevo fracaso de Millonarios Foto: Captura de @MillosFCoficial

Uno de los que se pronunció en la televisión deportiva fue Óscar Córdoba. El mítico portero colombiano en su intervención en ESPN dejó todo muy claro y confesó en pocas palabras que Santa Fe es mucho más que Millonarios en la actualidad, levantando reacciones a favor y en contra de ese punto de vista.

Palabras de Córdoba que enfurecen en Millonarios

Y es que sus palabras caen en una semana que dejó heridos de gravedad y otros sobrevivientes, pero nadie salió ileso y los clubes colombianos mostraron sus costuras en la competencia internacional, exponiendo las fallas del fútbol colombiano en varios ítems y el avance de otros países que se consideraban inferiores a Colombia.

“Para los hinchas de Santa Fe, que dicen que yo no he podido pasar la página con el 7-3, tengo que decirlo: hoy, Santa Fe, internacionalmente, es más que Millonarios”, afirmó Óscar Córdoba en ESPN.

Mientras Santa Fe se alista para seguir en competencia y enfrentar al Caracas de Venezuela en los playoffs de la Copa Sudamericana, Millonarios espera reconformar sus bases y volver a la competencia por un título en el fútbol colombiano.