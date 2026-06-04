Nueva salida en Millonarios: un resistido por la hinchada rescindiría su contrato

Nicolás Giraldo, uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Millonarios en el último tiempo, estaría cerca de rescindir su contrato en el cuadro embajador. El lateral izquierdo no ha sido determinante en el último tiempo, por lo que la salida sería el camino más viable.

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Giraldo llegó a Millonarios en enero de 2025 y tiene contrato hasta el arranque de 2027. Pereira, América y Once Caldas han sido otros de los equipos donde Nicolás ha prestado sus servicios, siendo el matecaña el penúltimo antes del embajador.

Nicolás Giraldo cuando fue presentado como nuevo refuerzo de Millonarios. Foto: X: @MillosFCoficial

“Nicolás Giraldo llegó a un acuerdo con Millonarios”

“Nicolás Giraldo llegó a un acuerdo con Millonarios para rescindir su contrato que se extendía hasta enero de 2027. Ahora, el lateral izquierdo analiza opciones del FPC y el exterior“, reveló el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X.

NICOLÁS GIRALDO llegó a un acuerdo con @MillosFCoficial para rescindir su contrato que se extendía hasta enero de 2027.

Ahora, el lateral izquierdo analiza opciones del FPC y el exterior. pic.twitter.com/mQ493KHIhd — Mariano Olsen (@olsendeportes) June 4, 2026

Varios hinchas de Millonarios se pronunciaron en el mismo post de Olsen respecto a la noticia. Giraldo fue criticado por un gran sector de la parcialidad albiazul a lo largo de todo su paso, y acabó teniendo muy poco tiempo de juego.

No informan aún si algún equipo ya está interesado en los servicios del lateral izquierdo, pero sería cuestión de días para conocer más sobre su futuro. Se trata de uno más de los que abandonaría Millonarios de cara al 2026-ll.

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Otro cuestionado por su rendimiento ha sido el portero Guillermo de Amores. Todo apunta a que tampoco continuará en las filas del elenco capitalino, aun cuando informan que el contrato va hasta mediados de 2027.

El mismo Mariano Olsen ya había informado que desde Millonarios no van a tener en cuenta a De Amores; por tanto, hay dos opciones que tendría que encarar el uruguayo de 31 años: rescindir su contrato, o no ser inscrito de cara al clausura 2026.

El club @MillosFCoficial no tendrá más en cuenta a GUILLERMO DE AMORES.

Las opciones son:

-Acordar la rescisión de su contrato, que finaliza en junio de 2027 (Gestión iniciada).

-No inscribirlo para el próximo semestre. pic.twitter.com/8yUCIxyrBH — Mariano Olsen (@olsendeportes) May 30, 2026

A su vez, la continuidad de Radamel Falcao García sigue siendo una incógnita. Seguramente hasta después del Mundial 2026 se aclarará el destino de varios de los futbolistas que a día de hoy visten los colores de Millonarios, en un semestre bastante cuestionado.

El cuadro embajador, de la mano de su técnico, Fabián Bustos, espera tener un mejor rendimiento en el segundo semestre de 2026. El equipo solo competirá en los torneos locales (Liga y Copa), pues quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que desató una oleada de críticas.

Además, serán dos semestres consecutivos en los que la Liga BetPlay no contará con Millonarios en las rondas finales. La presión es total en el conjunto embajador.