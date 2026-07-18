Millonarios sigue sumando jugadores: hizo oficial nueva contratación para la Liga BetPlay

Millonarios quiere dejar de lado los fracasos que ha tenido en los últimos años y, por eso, sigue renovando su plantilla para el próximo torneo.

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Este sábado, 18 de julio, el conjunto embajador confirmó un nuevo fichaje. Se trata de Jhomier Guerrero, lateral derecho que ha tenido buenas actuaciones en el FPC y que llamaba la atención de varios equipos.

El defensor llega procedente del Junior de Barranquilla tras realizar la compra de sus derechos deportivos y el club bogotano lo anunció de manera oficial.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jhomier Javier Guerrero González se convirtió en nuevo jugador del equipo“, dijo en un comunicado.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos precisó que el lateral firmó un contrato por los próximos cuatro años.

Guerrero nació el 25 de marzo de 2001 en Barranquilla y comenzó su carrera profesional en Barranquilla FC. Tras esto, pasó por Patriotas y después llegó a Junior, donde conquistó dos veces la Liga.

“Durante el primer semestre de 2026 fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo barranquillero, consolidándose además como una de las grandes figuras en la campaña del título“, señaló el azul.

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“El defensor se caracteriza por su intensidad, versatilidad y proyección por la banda. ¡Bienvenido a Millonarios, Jhomier!“, concluye el comunicado.

Con esto, el defensor se suma al selecto grupo de fichajes que ha hecho la institución capitalina en las últimas semanas y con el objetivo de conseguir títulos.

Dentro de los nombres que han llegado destacan los de los dos porteros Javier Burrai y James Aguirre. Además, también se ha oficializado a Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán y Daniel Ruiz, quien volvió al equipo.

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No se descarta que se tengan más contrataciones en los próximos días, y más por la presión que han tenido los hinchas, que están exigiendo resultados que se traduzcan en título durante este semestre.

De hecho, se habla de que están explorando en el mercado un defensa central y un volante mixto, por lo que resta esperar para saber cómo será la plantilla final que tendrá a su disposición Fabián Bustos.