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Se viralizó la primera charla de Alberto Gamero a los jugadores de Millonarios: revuelo en los hinchas

Parte de la intimidad embajadora salió a la luz luego de que se viralizara el video donde Gamero les habla a sus jugadores de Millonarios.

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Redacción Deportes
4 de septiembre de 2026 a las 6:38 p. m.
Alberto Gamero les habló por primera vez a los jugadores de Millonarios en su regreso.
Alberto Gamero les habló por primera vez a los jugadores de Millonarios en su regreso. Foto: Prensa Millonarios FC.

Alberto Gamero causó revuelo en los hinchas de Millonarios, luego de que se viralizara su primera charla con los jugadores del plantel embajador. Este viernes, 4 de septiembre, el equipo capitalino publicó un video donde se ve al estratega samario dirigiéndose a los futbolistas.

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¿Por qué causó revuelo? Porque dejó una frase que ilusionó a los hinchas, y tiene que ver con salir campeón. En el pasado, como jugador y como técnico, Gamero supo lo que era levantar trofeos con el cuadro albiazul.

Alberto Gamero: “Quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay”

Luego de agradecer a los directivos por darle nuevamente la confianza, Gamero afirmó: “Los que vinieron, y los que han estado aquí, saben de la grandeza que es este equipo. Me motiva venir acá, que este es un equipo grande, y que se reforzó bien”.

Y, luego, lo que más sonó en la hinchada de Millonarios: “Que los nuevos sepan que quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Ustedes tienen el equipo para pelear eso, y vamos a meterle”.

Gamero ya dirigió su primer entrenamiento con Millonarios, donde se reencontró con nombres como David Mackalister Silva, Andrés Llinás, Daniel Ruíz, Leonardo Castro y otros más que dirigió en el pasado.

Ariel Michaloutsos: “Tienes un grupo de jugadores fantático”

Ariel Michaloutsos, el director deportivo de Millonarios, también habló y dijo: “Quiero decirte a vos (Gamero) que tienes un grupo de jugadores fantástico, que te va a respaldar, y que van a estar todos unidos para sacar esto adelante y cumplir todos los objetivos. Muy feliz de que estés acá”.

Enrique Camacho: “Gamero vuelve a su casa”

“Tengo el honor de presentarles al profesor Alberto Gamero, que es parte de esta casa. Él vuelve a su casa, al sitio donde se siente muy cómodo y nos sentimos muy cómodos con él. Profe, le doy la bienvenida, y le agradezco a los jugadores que también le den la bienvenida al profe”.

Alberto Gamero recibe a un Millonarios golpeado, que el 2 de septiembre, horas antes de su oficialización, perdió el clásico capitalino ante Santa Fe (3-2) en un verdadero partidazo disputado en El Campín.

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El samario y sus colaboradores preparan el próximo partido del cuadro embajador. Será este domingo, 6 de septiembre, ante Deportivo Pereira y en condición de visitante. Un triunfo sería de gran ayuda para el cuadro capitalino, que pelea con firmeza por permanecer en los ocho.