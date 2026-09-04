Se viralizó la primera charla de Alberto Gamero a los jugadores de Millonarios: revuelo en los hinchas

Alberto Gamero causó revuelo en los hinchas de Millonarios, luego de que se viralizara su primera charla con los jugadores del plantel embajador. Este viernes, 4 de septiembre, el equipo capitalino publicó un video donde se ve al estratega samario dirigiéndose a los futbolistas.

Así recibió el plantel de Millonarios a Alberto Gamero: fotos dejan en evidencia el instante

¿Por qué causó revuelo? Porque dejó una frase que ilusionó a los hinchas, y tiene que ver con salir campeón. En el pasado, como jugador y como técnico, Gamero supo lo que era levantar trofeos con el cuadro albiazul.

Alberto Gamero: “Quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay”

Luego de agradecer a los directivos por darle nuevamente la confianza, Gamero afirmó: “Los que vinieron, y los que han estado aquí, saben de la grandeza que es este equipo. Me motiva venir acá, que este es un equipo grande, y que se reforzó bien”.

Y, luego, lo que más sonó en la hinchada de Millonarios: “Que los nuevos sepan que quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Ustedes tienen el equipo para pelear eso, y vamos a meterle”.

Gamero ya dirigió su primer entrenamiento con Millonarios, donde se reencontró con nombres como David Mackalister Silva, Andrés Llinás, Daniel Ruíz, Leonardo Castro y otros más que dirigió en el pasado.

💙Ⓜ️ ¡Primer entrenamiento, Profe Gamero! ⚽️



Alberto Gamero ya dirigió su primera sesión al frente del equipo en esta nueva etapa. 🎯📋



📸 Revive en nuestra galería todos los momentos del regreso del profe en https://t.co/ldfgz083Cx



📝 Conoce todos los detalles de su regreso a… pic.twitter.com/AFVJhJ1fP0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

Ariel Michaloutsos: “Tienes un grupo de jugadores fantático”

Ariel Michaloutsos, el director deportivo de Millonarios, también habló y dijo: “Quiero decirte a vos (Gamero) que tienes un grupo de jugadores fantástico, que te va a respaldar, y que van a estar todos unidos para sacar esto adelante y cumplir todos los objetivos. Muy feliz de que estés acá”.

Enrique Camacho: “Gamero vuelve a su casa”

“Tengo el honor de presentarles al profesor Alberto Gamero, que es parte de esta casa. Él vuelve a su casa, al sitio donde se siente muy cómodo y nos sentimos muy cómodos con él. Profe, le doy la bienvenida, y le agradezco a los jugadores que también le den la bienvenida al profe”.

¡Vamos todos unidos! 🔥💙Ⓜ️



Estas fueron las palabras de nuestro presidente, Enrique Camacho; el director deportivo, Ariel Michaloutsos; y el profe Alberto Gamero durante la presentación de esta nueva etapa. 💪⚽️ pic.twitter.com/sJaqPWSKcl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

Alberto Gamero recibe a un Millonarios golpeado, que el 2 de septiembre, horas antes de su oficialización, perdió el clásico capitalino ante Santa Fe (3-2) en un verdadero partidazo disputado en El Campín.

Fabián Bustos revela qué le dijo Gustavo Serpa tras su salida de Millonarios: “Me llamó”

El samario y sus colaboradores preparan el próximo partido del cuadro embajador. Será este domingo, 6 de septiembre, ante Deportivo Pereira y en condición de visitante. Un triunfo sería de gran ayuda para el cuadro capitalino, que pelea con firmeza por permanecer en los ocho.