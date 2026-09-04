Fabián Bustos revela qué le dijo Gustavo Serpa tras su salida de Millonarios: “Me llamó”

Fabián Bustos fue despedido como técnico de Millonarios y en su reemplazo llegó Alberto Gamero, quien asumirá las riendas a partir de este domingo enfrentando a Deportivo Pereira en condición de visitante por la Liga BetPlay.

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El estratega argentino ya fue desligado de sus labores en el club; sin embargo, permanece en Bogotá solucionando los últimos detalles burocráticos para quedar oficialmente desvinculado.

Este viernes habló con Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol y dio detalles inéditos sobre su salida de Millonarios, entre ellos la llamada que sostuvo con el directivo Gustavo Serpa Preciado.

“Llegamos a la concentración y el director deportivo (Ariel Michaloutsos) me dice que lo llamó Gustavo y que no seguíamos en el club. No lo podíamos creer, es totalmente atípico”, relató Bustos.

Serpa se comunicó apenas el pasado miércoles, día del clásico capitalino contra Santa Fe. “Me llamó disculpándose de la forma como había actuado. Yo creo que eso es lo que más duele”, declaró el técnico argentino.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios FC Foto: Cristian Bayona

“Millonarios se equivoca mucho”: Fabián Bustos

Más allá de reconocer que el equipo no estaba jugando bien y necesitaba corregir errores, Fabián Bustos quedó sorprendido por ser despedido horas antes de un partido tan importante como el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

“Un poco desilusionado porque teníamos un buen plantel. Obviamente el juego no es el que le gusta a todo el mundo, pero Millonarios necesitaba los resultados y los resultados se estaban consiguiendo”, expresó en la entrevista.

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Bustos considera que la razón de su salida “no son situaciones futbolísticas”, sino algo más. “Millonarios, cuando tiene que tomar decisiones pensando en lo futbolístico, se equivoca mucho”, sentenció.

“Por lo general, en todos los mercados que he estado, un entrenador que tiene más del 50 % es bien visto y es llamado. Por eso he recibido tantas ofertas, porque mi carrera últimamente ha ido por el camino correcto”, expresó.

El argentino asegura que en los meses que duró como DT de Millonarios no tuvo ningún tipo de problema con jugadores, empleados o directivos.

“Me he llevado siempre bien. Con Gustavo podemos haber estado en desacuerdo en alguna situación de un jugador o de un cambio, pero son cosas para mí normales”, apuntó.

“Lo que yo siento es que hoy dejamos un equipo con once puntos, clasificado entre los ocho, con un mejor rendimiento y con mejores jugadores. El mercado lo hicimos en común acuerdo para traer jugadores que seguro van a estar entre los ocho peleando ese campeonato”, sentenció.

Sobre su futuro profesional, Fabián Bustos aseguró que no tiene ofertas sobre la mesa y adelantó que en los próximos días espera reencontrarse con su familia. El argentino está radicado en Ecuador, pues allí vive junto a su esposa y sus hijas.