Jose Narváez respaldó firmeza de Abelardo De La Espriella por operativo contra alias Bendito Menor

Jose Narváez, actor, presentador y cantante, es motivo de conversación en el país por una reacción que compartió en redes sociales luego de conocerse el operativo de la Policía Nacional en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’.

Hermana del criminal Bendito Menor envió mensaje al presidente De La Espriella: “Pedimos solo eso”

El presentador colombiano manifestó públicamente su respaldo al procedimiento y aprovechó la publicación para expresar su posición frente al resultado anunciado por las autoridades.

Jose suele mantener su vida personal alejada de las polémicas; sin embargo, en sus redes sociales ocasionalmente comenta hechos de actualidad y situaciones que generan división de opiniones en los colombianos.

En esta ocasión, lo que dijo no pasó desapercibido entre sus seguidores y en diferentes internautas.

Josee Narváez Foto: Instagram @jossenarvaezm

Luego de que se confirmara la muerte de alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el presentador reaccionó a una publicación relacionada con el operativo.

“¡¡Sí, señor!!”, escribió el presentador en la publicación de la cuenta oficial de Instagram del presidente de la República, acompañando el mensaje con varios emojis de aplausos.

El operativo se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, y además de la muerte de Pérez Toncel dejó como resultado el fallecimiento de otras personas que, de acuerdo con los reportes conocidos, estarían relacionadas con la estructura armada.

Entre ellas, se encontraba la pareja sentimental, conocida con el alias de ‘La Bebecita’, así como integrantes de su esquema de seguridad.

Presidente Abelardo De La Espriella, alias Bendito Menor y los cuerpos después de ser dados de baja. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: API / Foto 3: API

Alias ‘Bendito Menor’ era considerado por las autoridades uno de los objetivos prioritarios en la región Caribe. Su muerte causó diferentes reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes destacaron el resultado de la operación adelantada por la fuerza pública que tienen presencia en dicha zona.

El comentario del presentador también llamó la atención por su cercanía con el presidente Abelardo De La Espriella, con quien ha mostrado una relación de amistad.

Abelardo De La Espriella agudiza su política de seguridad tras la caída de Bendito Menor: “La paz se impone con la fuerza de las armas”

Precisamente, el respaldo del presentador se dio en un momento en el que diferentes figuras públicas han tomado posición frente a temas de seguridad y actualidad nacional.

Aunque su mensaje fue corto, dejó clara su postura frente al operativo y el respaldo que tiene con el actual mandatario de la nación, el también abogado Abelardo De La Espriella.