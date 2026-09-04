Actriz María Margarita Giraldo se fue contra la congresista Lalis y envió duro mensaje: “Una cobarde”

María Margarita Giraldo se convirtió en una de las grandes actrices de la televisión colombiana, brillando en varios proyectos como Vecinos, Pasión de Gavilanes, Don Chinche, Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha y El Paseo.

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Estas producciones la llevaron a ser famosa entre el público nacional, el cual la recuerda con grandes personajes como Ruca Leal. Su trabajo fue aclamado, precisamente por venir de una familia de talentos como Miguel Varoni, Majida Issa y Teresa Gutiérrez, su mamá.

Sin embargo, recientemente, María Margarita Giraldo fue foco de reacciones en redes sociales, luego de irse en contra de Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, quien actualmente hace parte de la Cámara de Representantes.

La artista publicó un inesperado mensaje en su cuenta oficial de X, donde no dudó en descargarse contra la congresista. En las palabras que publicó, la celebridad reiteró que la joven solo desinformaba y compartía mensajes sin sentido.

“Desinformada y queriendo sobresalir con sus mensajes mediocres”, escribió, utilizando fuertes palabras.

No obstante, la intérprete continuó yéndose contra la influencer, afirmando que era una cobarde al no permitir que las personas respondieran sus publicaciones y mensajes. Esto hizo que Giraldo indicara que solo criticaba en lugar de informar de la manera correcta.

“Una cobarde que no permite que se le responda a sus mensajes pretensiosos de queja y denuncia, cuando son solo vanidad y pendejada. Ni siquiera se informa para criticar”, agregó en su perfil de la plataforma digital.

La celebridad ha mostrado su apoyo al gobierno actual, reiterando que estaba en contra del trabajo realizado por Gustavo Petro. En distintos espacios le tiró críticas, mencionando lo mal presidente que considera que fue.

Por el momento no se conoce respuesta de Lalis a través de estas plataformas digitales, pese a que suele ser muy activa en este tipo de debates.