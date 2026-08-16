Lalis se molestó por medidas de seguridad de Carlos Fernando Galán y abogada le dedicó mensaje en X: “Qué ironía tan deliciosa”

Una polémica se desató en las redes sociales por un mensaje que publicó la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis.

En la publicación, la congresista no ocultó su molestia por una serie de medidas adoptadas por la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en materia de seguridad.

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“Yo sí quiero preguntarles a @CarlosFGalan, @victor_alcruz1 y @cesarestrepof ¿quién está dando la orden de sacar a la Policía Militar a realizar operativos de espacio público en Bogotá?

“La Policía tiene naturaleza CIVIL, no militar. La presencia de militares armados en estas zonas genera temor en la comunidad y merece una explicación pública.

“Alcalde, recuerde que, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Art 170, la asistencia militar es EXCEPCIONAL y procede ante situaciones de graves alteraciones a la seguridad y la convivencia bajo las condiciones que establece la ley. Bogotá necesita más seguridad, no medidas que terminen generando miedo entre sus habitantes”.

Pero ese mensaje de Lalis generó una ola de comentarios. Fue el caso de la abogada identifcada en X como Lore Lázaro, quien le dedicó un mensaje con varias claridades:

“Resulta que @smilelalis pregunta quién ordenó sacar a la Policía Militar a Bogotá y cita el artículo 170 de la Ley 1801. Hasta ahí, pregunta legítima. Pero el video trae una joya: una señora que se presenta como abogada diciéndole al uniformado que ella es ‘más instruida’ que él. Señora, ¿y usted cómo sabe?

“¿Le pidió la hoja de vida antes de hablarle? ¿Le revisó el diploma? ¿Le hizo un examen de admisión? Porque le cuento algo: hay patrulleros y policías abogados, especialistas, magísteres y doctores. Hay miembros de la Fuerza Pública con más preparación jurídica, experiencia y horas de estudio que muchas personas que llevan la tarjeta profesional como medalla olímpica.

“Entonces, ¿cómo determinó que ese hombre era menos instruido? ¿Porque lleva uniforme? Ahí está el problema. No fue superioridad intelectual. Fue prejuicio con toga imaginaria.

“Y ahora la parte jurídica, porque parece que también toca hacerle la introducción a la ‘doctora’: que la Policía Nacional sea de naturaleza civil no significa que la presencia de militares armados en un espacio urbano sea automáticamente ilegal.

“El artículo 170 de la Ley 1801 contempla la asistencia militar en circunstancias excepcionales. ¿'Excepcional’ significa ilegal? No. Significa excepcional. Si significa ilegal, señora, toca devolverle el diccionario antes que la tarjeta profesional. Y si Lalis quiere saber quién ordenó el dispositivo, perfecto. Que pregunte. ¿Quién lo dispuso? ¿Bajo qué misión? ¿Con qué fundamento? ¿Existía coordinación con la Policía? ¿Se trataba de asistencia militar? Eso sí es control político.

“Lo que no es control político es mirar un uniforme, asumir que quien lo lleva es ignorante y convertir esa percepción en conclusión jurídica. Porque hay una diferencia enorme entre: ‘Quiero saber bajo qué fundamento legal están aquí’. Y: ‘Yo soy abogada y más instruida que usted’. La primera es una pregunta. La segunda es ego haciendo cosplay de argumento jurídico.

“La tarjeta profesional no viene con certificado de superioridad intelectual incluido. Mucho menos con una cláusula que diga: ‘El titular podrá determinar, mediante inspección visual, el nivel académico de cualquier persona uniformada’. Porque si existiera, supongo que usted habría citado el artículo. Y algo más: ese policía podría ser menos instruido que usted. Perfectamente. Pero también podría ser muchísimo más instruido. Usted no lo sabe.

“Y precisamente por eso resulta tan ridículo que esa ‘abogada’ se lo diga con semejante suficiencia. Tal vez sea abogado. Tal vez tenga una especialización. Tal vez tenga años de experiencia. Pero claro: lleva uniforme, así que automáticamente bajó varios puntos en el coeficiente intelectual. Qué conveniente. Eso no es defender derechos ciudadanos, eso es clasismo académico de bolsillo. A nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía se les debe exigir legalidad, respeto y profesionalismo. Siempre.

“Pero el respeto no funciona en una sola dirección. El uniforme no convierte al ciudadano en inferior. Pero tampoco convierte a quien tiene diploma en superior. Así que señora abogada, una recomendación gratuita: la próxima vez que quiera demostrar que es ‘más instruida’ que un uniformado, no mire el uniforme. Mire la norma. Y si tiene la razón, no necesita humillarlo, le basta con citar el artículo. Porque hasta ahora, entre usted y el policía, la que necesitó presentarse como abogada para ganar autoridad fue usted. Y eso es lo verdaderamente gracioso: el uniformado llevaba un uniforme; usted llevaba el ego. Y ninguno demuestra quién sabe más, la diferencia es que él, por lo menos, no necesitó presumir que era más instruido que usted. Qué ironía tan deliciosa. Lalis, la norma se lee completa, no a conveniencia. Citar ‘excepcional’ para insinuar una prohibición que la norma no establece es hacerle decir a la ley lo que uno quiere. Cuando quiera, con mucho gusto le doy una clase de Derecho. La primera lección es gratis: diccionario y lea el artículo completo”, concluyó.