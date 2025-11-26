El comentario de Lalis, la ‘influencer’ petrista, por el video de Verónica Alcocer en Suecia junto a un empresario

El medio sueco Expressen publicó en días pasados que la primera dama Verónica Alcocer, quien fue incluida en la Lista Clinton, estaba en ese país viviendo una vida de lujos.

Transcurridos pocos días, ese mismo medio reveló un video en el que sorprendió a Alcocer saliendo de una tienda en Estocolmo, en compañía del polémico empresario colombo-catalán, Manuel Grau Pujadas, y una persona más.

La tercera persona sería Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

Verónica Alcocer junto a Manuel Grau tras salir de una tienda en Estocolmo. | Foto: EXPRESSEN x/@Expressen

Inmediatamente, en redes sociales empezaron a rondar algunos comentarios ácidos sobre Antonella, quien es menor de edad.

Tras lo anterior, la influencer petrista Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis, no dudó en publicar un comentario a través de su cuenta en X. La joven recordó que la hija del presidente Petro es una niña y pidió que la dejen tranquila.

“Esto ya es enfermo, dejen a los niños en paz”, comentó a través de X, este miércoles 26 de noviembre.

Veronica Alcocer está radicada en Estocolmo. | Foto: Presidencia | Foto: PRESIDENCIA

“Vive por ahora, en 40 m² arrendados”

En medio de la polémica que han suscitado las recientes publicaciones del medio sueco Expressen, el presidente Gustavo Petro salió a defender nuevamente a la primera dama. Lo hizo por medio de una publicación en X, el pasado viernes 21 de noviembre.

En el extenso escrito publicado en dicha red social, el jefe de Estado empezó diciendo que la primera dama “no deriva ingresos públicos”; lo anterior, en medio de los cuestionamientos sobre de dónde está sacando dinero para darse la vida de lujo en Suecia, aun cuando está reportada en la lista Clinton.

Además, en el mensaje en X, el presidente Petro aseguró que Alcocer está viviendo en ese país en un espacio arrendado de 40 m².

El mandatario colombiano también fue enfático en decir que Alcocer es una mujer libre que se encuentra en Suecia, luego de haber realizado un curso intensivo de inglés.

A continuación, el mensaje completo del presidente Petro, argumentado en 13 puntos:

“1. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos.

2. Vive, por ahora, en 40 m² arrendados.

3. No es residente en Suecia; hizo un curso en inglés intensivo.

4. Es ciudadana europea y tiene derechos como cualquier ciudadano europeo, incluso a su intimidad violada.

5. Puede trabajar en Europa si quiere. Su inclusión en la Ofac arbitraria y grosera hecha por el Gobierno de Trump, no le impide ese derecho. Lo que han logrado con ella es que no pueda ver a sus hijas. Trump, para atemorizarme, rompió la unidad entre una madre y sus hijas que son mis hijas. Lo ha hecho con miles de familias latinoamericanas en los EE. UU.

6. Verónica es una mujer libre.

7. Nada tiene que ver Verónica con el contrato de Saab.

8. El contrato con Saab puede ser visto sin problema en todos sus componentes para compararlo con las demás ventas de Saab en el mundo.

9. Mis hijas e hijos no han tomado ni tomarán un solo peso del erario mientras gobierne.

10. Como demuestro en mis cuentas bancarias dadas a conocer y en mi declaración de renta, solo vivo de mi sueldo.

11. No tengo empresas y ahorros fuera de mi casa aún hipotecada.

12. No me interesa ser un codicioso multimillonario.