Suscribirse

Nación

Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

Hay muchas suspicacias alrededor de la vida de Verónica Alocer en Suecia y la compra de aviones Gripen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

19 de noviembre de 2025, 1:24 p. m.
Verónica Alcocer llegó esta semana a Francia
Verónica Alcocer está en el ojo del huracán. | Foto: PRESIDENCIA/Instagram: Verónica Alcocer

Algunos sectores insisten en que la multimillonaria negociación de Colombia con Suecia para la compra de los aviones Gripen y la vida de lujo de Verónica Alcocer en ese país es pura coincidencia, pero los expertos tienen otra impresión.

Los que han investigado las finanzas criminales y los delitos transnacionales, como el profesor y experto anticrimen Juan Carlos Portilla, creen que se trata de indicios, de una trama corrupta con antecedentes internacionales; por eso le piden a la Fiscalía avanzar en la investigación que incluye a Verónica Alcocer.

“La efectividad de la investigación penal nacional exige, entre otros instrumentos, la solicitud o gestión de asistencia judicial y administrativa internacional y el acceso a la red de Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) de Estados miembros de la Unión Europea, empezando por la FIU de Suecia, por ser jurisdicción de interés en razón de los hechos publicados”, señaló Portilla en un derecho de petición a la Fiscalía.

Portilla radicó una denuncia ante la Fiscalía tras advertir que Verónica Alcocer se presentó al país y el mundo como la primera dama de Colombia; sin embargo, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, la desmintió y dijo que “hace años estaban separados”.

“La identificación, compilación y remisión de toda inteligencia financiera, reportes de operaciones sospechosas, análisis STR, datos de pagos transfronterizos, información de cuentas, datos de beneficiarios finales y cualquier otra documentación relacionada con Verónica Socorro Alcocer García, personas vinculadas y vehículos societarios o fiduciarios relacionados”, advierte el documento.

Contexto: Verónica Alcocer y su vida de rica en Suecia: revelan el listado de personalidades con los que se ha codeado

El asunto ahora es más complejo para Verónica Alcocer, luego de que un medio de Suecia revelara la vida de lujo que se estaría dando en ese país. Quien la denunció le pide a la Fiscalía solicitar a las autoridades de la Unión Europea investigar la forma como Verónica Alcocer se estaría dando esa supuesta vida de lujo.

“Practicar las gestiones de cooperación judicial y administrativa necesarias ante las autoridades criminales, fiscales, judiciales y administrativas de Suecia para obtener pruebas, testimonios y registros que permitan aclarar la posible existencia de delitos relacionados con soborno transnacional, lavado de activos u otros delitos conexos vinculados al contrato entre la República de Colombia y Saab AB”, advierte el derecho de petición.

La separación del primer mandatario con la que se creía era la primera dama de la Nación no se trata de un asunto irrelevante en criterio del experto, por cuanto en favor de Verónica Alcocer se firmaron millonarios contratos para las distintas actividades que desarrollaba como supuesta primera dama.

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolas Petro lista Clinton
Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro están en la lista Clinton. | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Son justamente esos contratos los que Portilla le ha pedido a la Fiscalía que revise con detenimiento, porque es evidente que, sin ser integrante de la familia presidencial, no tendría derecho a lo que tanto les ha costado a los colombianos, como viáticos, contratos con fotógrafos, masajistas y viajes al exterior en supuestas comitivas como primera dama.

“De considerarlo pertinente, activar mecanismos de análisis operativo conjunto (joint operational analysis) y cooperación interinstitucional o internacional que permitan una evaluación integrada de los riesgos de corrupción transnacional y de los flujos financieros asociados al caso”, dijo Portilla en su solicitud.

Hasta el momento, en Colombia, y como ocurre con muchas de las investigaciones que se adelantan, son pocos los avances que se conocen; se trata de expedientes que quedan en los anaqueles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se desploma la matrícula de estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: escuelas entran en alerta

2. Puesto del ranking FIFA de Colombia y bombo para el sorteo del Mundial 2026, tras ganar a Nueva Zelanda y Australia

3. Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

4. Secuestran a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, en una vía del Cauca

5. Así es el tren de levitación, que sería el más veloz del planeta: alcanzaría más de 500 km/h

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Verónica AlcócerLavado de activosUnión Europea

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.