Horóscopo de Nana Calistar para este viernes 12 de junio: habrán cambios económicos, laborales y varias lecciones de vida

La astrología ha ganado cada vez más seguidores entre quienes buscan adelantarse a lo que podría ocurrir en los próximos días o incluso en etapas futuras de su vida. Por eso, consultar el horóscopo es más común de lo que muchos creen.

En México, una de las figuras que más ha logrado conectar con el público es Nana Calistar, reconocida por su estilo auténtico y sin complicaciones.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

Su manera de comunicar se caracteriza por ser directa, sencilla y sin recurrir a mensajes rebuscados, lo que ha sido clave para construir una comunidad sólida en las plataformas digitales.

Horóscopo de este viernes 12 de junio

Aries

“Se aproxima la llegada de una persona que podría cambiar tu forma de ver muchas cosas. No necesariamente llegará para quedarse toda la vida, pero sí para enseñarte una lección importante sobre el amor, la amistad, la lealtad o incluso sobre ti mismo“.

Tauro

“Prepárate porque vienen cambios importantes en tu manera de pensar, actuar y hasta de sentir. Hay situaciones que durante mucho tiempo viste de una sola forma y ahora comenzarás a entenderlas desde otra perspectiva“.

Géminis

“La comunicación y el respeto seguirán siendo las herramientas más importantes para fortalecer cualquier relación que tengas. Antes de entregarle tiempo, atención y preocupaciones a alguien más, necesitas enfocarte en ti, en tus metas y en tu estabilidad".

Cáncer

“Si tienes una relación, mucho cuidado con esa lengua tan rápida que te cargas porque podrías decir algo en un momento de enojo y después andar queriendo recoger las palabras como quien intenta volver a meter la pasta de dientes al tubo“.

Leo

“Un dolor en la espalda, piernas o hasta en las rodillas podría traerte de malas durante estos días, pero también será una llamada de atención para que dejes de hacerte de la vista gorda con tu salud“.

Virgo

“No le tengas miedo a los cambios laborales porque, aunque al principio te saquen de tu zona de confort, serán precisamente esos movimientos los que podrían abrirte puertas que llevas mucho tiempo esperando“.

Libra

“Ya deja de tenerle miedo a los cambios, porque si sigues haciendo exactamente lo mismo no esperes resultados distintos. La vida te está empujando hacia una nueva etapa y aunque a veces te resistas porque te gusta tener todo bajo control, hay situaciones que simplemente ya no pueden seguir igual“.

Escorpión

“Este 12 de junio de 2026 será un día importante para comenzar a escuchar más tu intuición y menos las opiniones de personas que ni siquiera tienen resuelta su propia vida. Hay decisiones importantes acercándose en el terreno sentimental y económico“.

Sagitario

“Si tienes una relación, pon mucha atención a la manera en que estás tratando a tu pareja porque últimamente traes los cambios de humor más rápidos que oferta de mercado. No todo mundo tiene la paciencia para entender tus tormentas emocionales“.

Capricornio

“Este 12 de junio de 2026 será un buen momento para aprender a controlar mejor tu lengua porque una discusión mal manejada podría generar distanciamientos innecesarios con gente importante para ti”.

Acuario

“Se vienen movimientos importantes en la cuestión económica y aunque por momentos sentirás que el dinero se te escurre de las manos más rápido que el agua entre los dedos, no te me asustes porque esta mala racha será temporal“.

Piscis

“Ya deja de hacerte el fuerte o la fuerte cuando por dentro sigues cargando decepciones que te han dejado personas que no valían ni la mitad de lo que tú les entregaste. Este 12 de junio de 2026 será un excelente momento para comenzar a seleccionar mejor a las personas que dejas entrar a tu vida".