El divertido momento en ‘Yo Me Llamo’: la reacción de Elder Dayán al escuchar a imitador de Diomedes Díaz

Durante la emisión del capítulo 5 de la temporada 2026 de Yo Me Llamo, un participante subió al escenario del ‘Templo de la Imitación’ con la intención de personificar a uno de los mayores referentes de la música vallenata en Colombia: Diomedes Díaz. Sin embargo, la interpretación del tema 26 de mayo no logró convencer al cuerpo de jurados, generando diversas reacciones en el estudio y concluyendo con la eliminación directa del concursante.
El participante se presentó vistiendo una indumentaria alusiva al ‘Cacique de la Junta’ y entonando una de sus composiciones más icónicas. No obstante, desde los primeros compases de la presentación, las marcadas diferencias en el timbre de voz y la afinación provocaron risas entre los jurados y las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes observaban la audición desde camerinos.
El jurado de esta edición, conformado por la actriz Amparo Grisales, el músico y productor César Escola, el personaje Aurelio Cheveroni y el cantante vallenato Elder Dayán Díaz, analizó el desempeño del concursante.
Una de las apreciaciones más esperadas de la jornada correspondía a Elder Dayán, hijo del fallecido cantautor vallenato. Al momento de la retroalimentación, el cantante abordó la situación con humor: señaló que la voz del participante no presentaba similitud con la de su padre.
Por su parte, Amparo Grisales y César Escola señalaron la falta de rigor en la vocalización y la puesta en escena. Al no cumplir con los criterios mínimos de similitud, el jurado otorgó de manera unánime cuatro estrellas rojas.
Tras escuchar los comentarios y conocer el veredicto, el concursante optó por retirarse de manera voluntaria del escenario, concluyendo así su participación en la competencia.