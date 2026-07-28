Oficial: Zinedine Zidane fue presentado y firmó contrato hasta 2030 con una potencia mundial

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Francia y firma contrato hasta 2030. Su tarea será reemplazar a Didier Deschamps, quien dio un paso al costado después de terminar en la cuarta posición del Mundial 2026.

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“Zidane será el seleccionador de Francia para los próximos cuatro años”, declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, este martes desde la sede de la Federación, sentado al lado del nuevo DT.

Deschamps dejó la vara muy alta para este nuevo proyecto que comienza, pues bajo sus órdenes conquistaron el Mundial de Rusia-2018 y llegaron a la final en Catar-2022. La gran deuda fue en la Eurocopa, donde llegaron como favoritos en dos oportunidades y se despidieron demasiado pronto.

“En febrero de 2025 me reuní con Zinedine Zidane. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección”, declaró Diallo.

¿Quién es Zinedine Zidane? Su trayectoria como DT

Zizou, que disputó 108 partidos con Francia, colgó las botas como futbolista en el Real Madrid, antes de asumir el banquillo del club blanco en dos ocasiones (2016-2018 y 2019-2021).

Como entrenador solo ha dirigido al Real Madrid, con el que logró ganar tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018), algo inédito hasta entonces para un mismo entrenador.

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Su interés por el cargo de seleccionador era un secreto a voces y su llegada al puesto se rumoreó en 2018 y 2022, antes de que se renovara en ambas ocasiones a Deschamps.

Zidane, quien como internacional ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000, dará a conocer su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut en el banquillo contra Turquía el día 25 de ese mismo mes, en un partido de la Nations League.

Zinedine Zidane posa como nuevo DT de Francia hasta 2030. Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Primeras declaraciones

“Significa continuidad, un sueño”, declaró Zidane, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación y que arrancó su turno de palabra rindiendo homenaje “a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola” que luchan contra los graves incendios que arrasan el país, especialmente en el departamento Gironda.

“El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes pero las he rechazado todas por la selección de Francia”, reveló.

En el plano deportivo, la primera tarea de Zidane será dejar atrás el mal sabor de boca del Mundial 2026, en el que Francia parecía la gran favorita hasta ser anulada en semifinales por España (2-0), que terminó levantando el trofeo.

Zizou cuenta con una generación dorada de jugadores que lidera Kylian Mbappé, acompañado por Ousmane Dembelé, Michael Olise, William Saliba, Rayan Cherki y compañía.

*Con información de la AFP.