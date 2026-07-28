España y Francia se preparan para enfrentar nuevos incendios forestales, ante el temor de nueva ola de calor

España y Francia enfrentan días clave para controlar los incendios ante la llegada de una nueva ola de calor, después de que el fuego asolara las inmediaciones de Madrid y el suroeste francés.

En España, el avance de estos fuegos de magnitud histórica se ralentizó, dijeron el lunes las autoridades, que quieren estabilizar su perímetro antes de una nueva ola de calor a partir del miércoles que elevará el riesgo de incendios a niveles extremos.

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A los fuegos en los alrededores de Madrid se suma otro foco en el este del país, en Castellón, adonde viajó este lunes el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas”, afirmó el dirigente.

Los incendios prendieron rápidamente por la vegetación seca por las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo y la falta de lluvia, y en la zona de Madrid y sus alrededores, el fuego avanzó por decenas de miles de hectáreas y obligó a evacuar a 75.000 personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

Un bombero transporta una manguera mientras combate un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid, España. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

En Cebreros, a unos 100 kilómetros de Madrid, el cielo está cubierto de humo blanco y huele a quemado. En las afueras todavía hay vegetación ardiendo.

David Sánchez, un pintor y decorador de 48 años, es uno de los evacuados que pudo volver este lunes a su domicilio y a su regreso encontró sus plantaciones quemadas. “A mí se me han quemado muchas olivas y pistachos, ¿sabes? Pues ahora a limpiarlo y a volver a plantar y ya está. Es una mierda, la verdad. Y es que volvió a activarse el fuego ahí abajo”.

Ese fuego, originado en la provincia de Ávila pero que se ha extendido a la región de Madrid, es el “mayor incendio forestal de la historia reciente” de España, con casi 50.000 hectáreas afectadas, afirmó el domingo el gobierno.

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“Es desolador. Ciervos muertos, animales desaparecidos. Ahí arriba hay animales muertos, los tengo grabados”, dijo a la AFP Karim Benali, un voluntario de la zona en una carretera cerca del municipio de Navaluenga.

En España, los incendios “han disminuido en su avance”, informó la delegación del gobierno español en Madrid, aunque advirtió que el fuego “sigue activo y sin estabilizar”. Además, la ventana de oportunidad es corta, con la llegada a partir del miércoles de una nueva ola de calor que se alargará “al menos” hasta el domingo y puede llevar los termómetros hasta los 40 ºC.

Un árbol arde a causa de un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, al oeste de Madrid, España. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Por su parte, Sánchez atribuyó la emergencia al cambio climático. “No es una sucesión de episodios aislados”, sino “la expresión más dolorosa de una emergencia climática”, aseguró. “Ya no es una excepción, es la regla en sí misma”.

Al otro lado de los Pirineos, Francia enfrenta a las puertas de Burdeos uno de sus peores incendios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ya arrasó 42.000 hectáreas (dos veces el área de la ciudad de Buenos Aires) y obligó a evacuar a 220.000 personas.

El megaincendio en la costa atlántica aún “no está fijado”, indicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien llamó a la “prudencia”, ya que se espera una nueva ola de calor a partir del martes con temperaturas de hasta 40 °C.

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“Las semanas que vienen serán duras y tenemos que aguantar”, auguró el presidente francés, Emmanuel Macron, al visitar a los bomberos, y advirtió además que se deberá “reconstruir un bosque diferente” para adaptarlo al cambio climático.

En Le Porge, un municipio arrasado por el fuego, Manu Gonçalves reparte a bordo de su camión de comida raciones de pollo asado “a los bomberos que siguen en el frente” durante horas “sin siquiera descansar”, explica a la AFP. En esta comuna, donde se concentran la mayoría de las 240 viviendas consumidas por los incendios, también hay críticas por la gestión de la emergencia.

Con información de AFP.