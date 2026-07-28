Fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón. Impactantes imágenes y videos del sismo

Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras un terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz. Mientras que las autoridades ya reportan un número desconocido de muertos.

El temblor, ocurrido a las 4:27 p. m. locales en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK, que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

Mientras tanto, se reporta un “número considerable” de personas murió en un centro comercial tras un fuerte terremoto ocurrido este martes en el suroeste de Japón, informó la cadena TBS.

La policía dijo a la AFP que no podía confirmar si había víctimas mortales en el centro comercial de la localidad de Kashima. Los servicios de emergencia habían señalado anteriormente que “varias personas” estaban atrapadas dentro del edificio después de que se derrumbara un piso.

Información en desarrollo…