India: la generación Z desafía a Modi con humor y sátira

El sábado por la tarde del 25 de julio de 2026, el paseo desde Jantar Mantar hasta Connaught Place, en Nueva Delhi, ofreció una postal inusual: paredes cubiertas de carteles satíricos burlándose de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de India. Con la acera llena de grafitis, a veces vulgares, riéndose del primer ministro Narendra Modi, en el principal corredor del poder de la democracia más grande del mundo.

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Todo ello eran vestigios de los miles de jóvenes manifestantes del movimiento “Cockroach” que inundaron las calles horas antes, tras la dimisión del ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan. Una de las principales reivindicaciones de la protesta.

La generación Z de India impulsa cambios en el Gobierno

El movimiento, conocido como “Cockroach Janta Party” (CJP), surgió después de que un ministro indio se refiriera públicamente a los jóvenes desempleados como “cucarachas”. El nombre es también un juego de palabras con el Partido Bharatiya Janata (BJP), de Narendra Modi, de carácter nacionalista hindú.

Desde que en mayo estalló un escándalo relacionado con un examen de acceso a la universidad muy competitivo, las protestas de la generación Z se han extendido por toda India, desafiando a la clase política con videos en Instagram, tendencias virales, eslóganes sarcásticos y carteles.

El movimiento “Cockroach Janta Party” convirtió el humor y los memes en una herramienta de protesta contra el Gobierno de Narendra Modi. Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool

“En nuestra generación, el humor se ha convertido en el mecanismo de defensa contra el dolor, la frustración y la impotencia. Toda esta protesta está impulsada por el humor, impulsada por Instagram y las redes sociales”, declaró Karan Azad, un estudiante de Derecho de 24 años, a DW en el lugar de la protesta de Jantar Mantar, en Nueva Delhi.

Otro manifestante llamado Tushar, también de 24 años, sostenía una imagen impresa de Modi representado como una hada con la leyenda: “Soy un hada, no me toques”. Afirmó que no tenía “miedo a una represalia” por parte de las autoridades, sino que, más bien, “habría tenido FOMO (miedo a perderse algo)” si no se hubiera sumado a la protesta.

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¿Qué impulsó el movimiento de las “cucarachas”?

El creador de contenidos Arun Singh, conocido en redes sociales como TheJhumroo, afirmó que fue principalmente la cultura de los memes la que mantuvo viva la sátira y el humor a lo largo de las protestas. “Como millennials, desarrollamos el lenguaje de los memes a medida que nos adaptábamos a la cultura de internet, pero esta generación más joven nació con los memes como su lenguaje. Así es como se comunican”, explicó a DW.

Singh afirmó que la mejor forma de describir a los jóvenes manifestantes es como “intrépidos”. “No le temen a nadie, no les preocupa cómo se los perciba y eso es lo que ocurre cuando se es muy joven. Eso es lo que impulsa su determinación”, señaló.

Carteles satíricos y grafitis marcaron las manifestaciones que recorrieron el centro de Nueva Delhi durante la jornada de protestas. Foto: AP Photo/Rafiq Maqbool

La comediante Aditi Mittal, afincada en Bombay, observa que la intrepidez de los manifestantes de la generación Z proviene de que viven en un “mundo hipervisible”. “Todos ellos tienen como mínimo 500 seguidores. Si algo aparece en sus historias, no va a pasar desapercibido”, declaró a DW.

Mittal también señala las diferencias entre las protestas actuales y las de 2019 contra la Ley de Ciudadanía (CAA) —una de las últimas grandes protestas que desafiaron al Gobierno de Modi y que se centraron en la discriminación contra los musulmanes—. “Las protestas contra la CAA exigían constantemente el buen comportamiento de los manifestantes. Sean amables con ellos [las autoridades] aunque los golpeen o los apunten con un arma; ese era el mensaje que nos transmitían. Pero estos jóvenes no se quedan de brazos cruzados esperando. No tratan de ser correctos”, afirmó.

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Llamar la atención con humor político

La sátira no es algo nuevo en la política de India. Por ejemplo, en Bengala se utilizaron caricaturas como medio para canalizar la ira anticolonial. Caricaturistas políticos como Abu Abraham y R. K. Laxman desafiaron la censura provocada por la imposición del estado de emergencia por parte de la ex primera ministra y líder del Partido del Congreso Indira Gandhi, que suspendió las libertades civiles entre 1975 y 1977.

La académica y escritora Ananya Vajpeyi señaló que en esta oportunidad, el sentido del humor generó simpatía entre los estudiantes y mantuvo un ambiente distendido y no amenazante. “Se trataba de chicos y chicas jóvenes que parecían diminutos, nada fuertes, nada amenazantes, a veces ni siquiera elocuentes, que habían dibujado o escrito algo divertido en un trozo de papel. La represión violenta resultó contraproducente de inmediato”, explicó a DW.

La Generación Z india ha encontrado en las redes sociales y la sátira política una nueva forma de desafiar al poder. Foto: AP Photo/undefined

Jóvenes sacuden la “marca Modi”

Modi es considerado un político muy preocupado por su imagen, y sus 12 años en el poder en India se han caracterizado por una imagen cuidadosamente elaborada que se basa en gran medida en la gestión de la percepción y las relaciones públicas.

Muchos de los manifestantes se burlaron directamente de Modi, cuestionando su imagen de marca. Vajpeyi afirma que la ira contra Modi probablemente haya causado “vergüenza” al primer ministro. “Lo que dicen estos jóvenes es como un puñetazo en el estómago para Modi, si es capaz de ver todo esto. Es posible que quienes le rodean le estén ocultando la información, pero la oposición lo ve. El resto del país que está en las redes sociales lo ve”, afirmó.