La crisis del empleo juvenil se vuelve global

La crisis del empleo juvenil, que se hizo evidente por primera vez en China, pone de manifiesto importantes problemas económicos y sociales que los gobiernos y las empresas deben abordar.

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El año pasado, el desempleo, las escasas perspectivas laborales y la falta generalizada de oportunidades económicas llevaron a los jóvenes de la llamada “generación Z” a salir a la calle en Kenia, Perú, Nepal, Indonesia y Filipinas.

Este año, la preocupación por el desempleo juvenil ha avivado las protestas en Sudáfrica y Marruecos. En la India, contribuyó al surgimiento del “Cockroach Janta Party” (o Partido Popular de las Cucarachas), un movimiento que comenzó como un proyecto satírico en las redes sociales “para los jóvenes sobrecualificados, subempleados y políticamente frustrados”, pero que rápidamente acaparó la atención nacional.

El problema del desempleo juvenil en China

Cada vez más jóvenes con educación universitaria enfrentan dificultades para encontrar empleos acordes con su formación. Foto: Getty Images

El desempleo juvenil se refiere al porcentaje de jóvenes, normalmente de entre 15 y 24 años, que buscan activamente trabajo, pero no lo encuentran. La tasa suele ser superior a la del desempleo general, ya que los jóvenes cuentan con menos experiencia y oportunidades para establecer contactos, pero esa diferencia se está ampliando en un número cada vez mayor de países.

China se convirtió en uno de los primeros ejemplos de este problema, ya que la matriculación universitaria y el número de titulados crecieron más rápido que la creación de empleo, lo que contribuyó a generar ansiedad, largas búsquedas de empleo y subempleo durante un período de menor crecimiento económico.

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En mayo, la tasa oficial de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años de las zonas urbanas de China fue del 15,6 %, según la agencia de noticias Reuters, con base en datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Aunque esto representa el nivel más bajo en 11 meses, sigue siendo tres veces superior a la tasa de desempleo general, que ronda el 5 %. Desde 2023, las cifras de desempleo juvenil en China excluyen a los millones de estudiantes universitarios, lo que dificulta las comparaciones con datos anteriores.

¿Transforma la IA las oportunidades laborales?

Expertos advierten que el menor crecimiento económico y la escasa creación de empleo frenan las oportunidades para las nuevas generaciones. Foto: Getty Images

China no es el único país con un crecimiento débil, una movilidad ascendente en declive o una sensación de desigualdad intergeneracional.

En otros países, la tecnología, la escasa contratación y la creciente competencia también han debilitado el vínculo entre un título universitario y una carrera profesional estable en el sector administrativo.

Sara Elder, experta en empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, indica que el crecimiento del empleo juvenil es sólido en América Latina, Asia Meridional y África subsahariana, pero la calidad de los puestos de trabajo es baja.

Además del creciente número de titulados, otro factor que merma la confianza es el temor a que la inteligencia artificial (IA) pueda convertirse en un factor de destrucción masiva de puestos de trabajo de nivel inicial. Los expertos aún no tienen claro cuál será su impacto.

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“En el Reino Unido, las nuevas ofertas de empleo para titulados universitarios han descendido más rápidamente que las de puestos para personas sin titulación universitaria, y muchos de estos puestos están muy expuestos a la IA”, explica Golo Henseke, profesor asociado de economía aplicada en el University College de Londres.

Su investigación ha demostrado que “allí donde las empresas han adoptado la IA más rápidamente, el empleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años ha crecido más lentamente, mientras que el empleo de la población en edad activa se mantiene estable”. Sin embargo, por el momento, el efecto de la IA es reducido en comparación con el ciclo económico habitual.

La inteligencia artificial y el endurecimiento de los criterios de contratación aumentan la incertidumbre laboral entre los recién graduados. Foto: Getty Images

Elder coincide. La IA puede ser uno de los factores actuales que contribuyen al estancamiento del empleo juvenil, pero ella considera que hay otros más relevantes.

En estos momentos, las economías no son dinámicas y la creación de empleo simplemente no sigue el ritmo del número de jóvenes que buscan trabajo, afirma la experta de la OIT.

“A esto se suma la tendencia de los empleadores a elevar los criterios de contratación, de tal forma que a los jóvenes con poca experiencia laboral les resulte más difícil abrirse camino”, señala Elder.

¿Qué se puede hacer por los recién graduados?

En Alemania, una encuesta realizada esta primavera por la consultora EY reveló que los estudiantes se muestran mucho menos optimistas respecto a la posibilidad de encontrar un trabajo adecuado tras graduarse que hace dos años. La seguridad laboral ocupa ahora el primer lugar, por delante del salario, como su principal prioridad a la hora de elegir una empresa.

Esto deja mucho margen de mejora. Los responsables políticos y las empresas deberán realizar importantes inversiones para crear puestos de trabajo dignos y “apoyar la transición de los jóvenes entre los estudios y el mundo laboral”, sugiere Elder. Pero, por encima de todo, concluye Henseke, “lo que ayudaría es el crecimiento económico”.