Esposa de Daniel Ortega llama “perros” a sus críticos y responde a amenaza de Estados Unidos

Rosario Murillo reaccionó este martes a las críticas internacionales contra el régimen nicaragüense y calificó de “perros” a quienes han condenado la decisión de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en el país centroamericano.

Las declaraciones se producen un día después de que el mandatario anunciara públicamente que Nicaragua dejará de celebrar elecciones, decisión que gobiernos, organismos internacionales y opositores consideran es la ratificación de la dictadura.

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Durante una intervención transmitida por medios oficiales, Murillo desestimó las críticas provenientes del exterior y de sectores opositores nicaragüenses. “Y por supuesto que continuar caminando, porque como sabemos, si los perros ladran es porque caminamos”, afirmó.

La también copresidenta sostuvo que quienes cuestionan al régimen ya no representan a Nicaragua. “Esos rostros de quienes alguna vez fueron nicaragüenses. Y por supuesto que ya no son”, dijo.

Rosario Murillo, copresidenta del país y esposa de Ortega. Foto: afp

Murillo defendió además la decisión anunciada por Ortega y aseguró que el país avanza hacia un modelo democrático, pese a que el gobierno acaba de anunciar el fin de los procesos electorales competitivos.

“Estamos hablando de procesos soberanos, libres, democráticos, de elección, elección nacional y local de autoridades, decididos por las y los nicaragüenses”, manifestó. La funcionaria también afirmó que “la democracia triunfó” y que la soberanía del país es un asunto exclusivo de los nicaragüenses.

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Las declaraciones contrastan con el anuncio realizado por Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición intente alcanzar el poder. El mandatario adelantó además que promoverá nuevas leyes para impedir el regreso de fuerzas opositoras al gobierno.

La decisión ha provocado una rápida reacción internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió aislar al régimen nicaragüense y advirtió que Washington no permanecerá pasivo frente a la eliminación de los mecanismos democráticos en el país.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla a sus seguidores junto a su esposa y la copresidenta Rosario Murillo, en Managua. Foto: AP

Pese a las condenas internacionales, Murillo insistió este martes en que el régimen continuará adelante con su proyecto político. “Nicaragua triunfa en paz y unidad”, aseguró.

Desde hace años, organismos internacionales vienen denunciando el deterioro de las libertades políticas en Nicaragua. Las elecciones de 2021 fueron ampliamente cuestionadas después de que el régimen encarcelara a dirigentes opositores, empresarios y precandidatos presidenciales antes de los comicios.

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En 2025, Daniel Ortega consolidó aún más su control mediante una profunda reforma constitucional que amplió el mandato presidencial, creó formalmente la figura de la “copresidenta” para Murillo y otorgó al Ejecutivo facultades sobre el resto de instituciones del Estado. La reforma fue criticada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y diversas organizaciones de derechos humanos.