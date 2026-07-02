Terremoto en Venezuela: la cifra de muertos sigue aumentando, pero así puede ayudar a un país que no pierde la esperanza

Han pasado siete días desde que dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieron el norte de Venezuela y cambiaron para siempre la vida de miles de personas.

Milagro en Venezuela: rescatistas sacan de los escombros a un hombre tras ocho días de los terremotos

Lo que comenzó como un fuerte movimiento telúrico con epicentro en Montalbán, en el estado de Carabobo, a más o menos 160 kilómetros de Caracas , terminó convirtiéndose en una emergencia nacional que dejó ciudades devastadas, viviendas colapsadas y comunidades enteras luchando por recuperarse. La más afectada, conocida hoy como el epicentro de la devastación, es La Guaira.

Con el paso de los días, las cifras continúan aumentando. De acuerdo con el más reciente balance oficial citado por AFP, con corte al 1 de julio, al menos 2.295 personas han perdido la vida, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Sin embargo, hay un factor que aumenta la zozobra, el miedo y la incertidumbre: el tiempo, pues con el pasar de las horas las posibilidades de encontrar sobrevivientes se agotan.

Decenas de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos y las autoridades mantienen activos los operativos para localizar a quienes permanecen desaparecidos entre los escombros.

El mundo se une para ayudar a Venezuela

Rescatistas buscan a los sobrevivientes tras días de los terremotos. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Ante la magnitud de la tragedia, la solidaridad ha cruzado fronteras. Países de América, Europa y Asia, junto con organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han enviado equipos de búsqueda, hospitales de campaña, personal médico, plantas potabilizadoras, alimentos, agua potable y toneladas de ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas.

Colombia también ha hecho parte de esa cadena de solidaridad. Desde el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá, organizaciones sociales, universidades, empresas privadas y cientos de voluntarios se han impulsado campañas para recolectar insumos que ya empiezan a llegar a territorio venezolano, en un esfuerzo por aliviar la situación de miles de familias que hoy necesitan, más que nunca, el apoyo de la comunidad internacional.

Desde SEMANA queremos ayudar a encontrarlos

Más allá de las cifras, el terremoto ha dejado cientos de historias marcadas por la incertidumbre. Mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda, decenas de familias continúan recorriendo hospitales, albergues y centros de atención con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

Desde SEMANA queremos aportar un grano de arena a esa búsqueda. En este espacio compartiremos las fotografías de algunas de las personas que aún no han sido localizadas, con la esperanza de que su rostro llegue a alguien que pueda brindar información sobre su paradero. En momentos como este, compartir una imagen también puede convertirse en un acto de solidaridad y esperanza.

Foto: Redes sociales Si tiene información, por favor, comunicarse a los números compartidos o difundir para llegar a más personas. Semana | Galerías

¿Dónde puede donar para ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela?

Aunque ha pasado una semana desde el devastador terremoto, la emergencia humanitaria continúa. Miles de familias permanecen en albergues temporales y otras lo perdieron todo, por lo que las organizaciones que lideran la atención insisten en que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender las necesidades más urgentes.

📍Colombia

Bogotá

Movistar Arena (principal centro de acopio)

Funciona como el principal punto de recepción de donaciones en Colombia. Allí, cientos de voluntarios reciben, clasifican y embalan los insumos que posteriormente son enviados a Venezuela. Además, la Fundación Juntos Se Puede hace un llamado para que más ciudadanos se sumen como voluntarios.

Fundación Juntos Se Puede

Calle 104 #54-31, Pasadena

Horario: desde las 7:00 a. m.

También recibe donaciones individuales y coordina uno de los mayores puentes humanitarios entre Colombia y Venezuela.

Vive Claro

Funciona como centro de clasificación de las ayudas humanitarias que llegan desde diferentes puntos del país.

Corferias

Desde el 2 de julio habilitó su parqueadero como centro de almacenamiento y clasificación debido al volumen de ayudas recibidas.

Chapinero

Hotel Matisse – Carrera 13 #63-21 Local 111.

Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cedritos

Panadería Ávila – Carrera 17 #141-05.

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Autopista Norte #146-57.

Horario: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Usaquén

Carrera 8 #127-76 Local 1.

Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Kennedy

Conjunto Oasis de Castilla.

Calle 10 #80-41.

Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Barrios Unidos

Carrera 65 #73-23.

Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fontibón

Fundación Mahuampi.

Carrera 116A #15C-70.

Sábados y domingos.

Horario: 3:00 p. m. a 8:00 p. m.

Organización VeneCol

Calle 63 #13-45, oficina 302 (Chapinero)

Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las estaciones de Bomberos de:

Chapinero.

Puente Aranda.

Kennedy.

Restrepo.

Casa de Boyacá (Bogotá)

Calle 98 #19A-67

Horario:

8:00 a. m. a 6:00 p. m.

También se reciben ayudas en:

Entrada principal de la Gobernación de Boyacá (Tunja).

Indeportes Boyacá (Tunja).

📍Ecuador

Pichincha

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Guayas

Universidad de Guayaquil.

Facultad de Ciencias Médicas. Ingreso por la avenida Delta – Puerta G4.

Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Venezuela decreta una semana de duelo nacional por las víctimas de los terremotos

📍España

Madrid

ONG Toneladas de Alegría + Fundación Bandazul.

Sambil Madrid (Planta 0).

Sábados y domingos.

10:00 a. m. a 6:30 p. m.

Refugiados Sin Fronteras

Calle Matilde Landa 26.

11:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Llanera Madrid.

Calle Julián Camarillo 48.

Calle Olmo 15 (Torrejón de Ardoz).

¿Qué puede donar?

Soldados y voluntarios entregan ayudas enviadas desde Estados Unidos. Venezuela, lunes 29 de junio de 2026. (AP Photo/Fernando Vergara) Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Las organizaciones humanitarias han identificado estos elementos como prioritarios para atender a las familias afectadas.

Alimentos

Agua potable.

Enlatados.

Arroz.

Pasta.

Harina.

Leche en polvo.

Barras energéticas.

Galletas.

Alimentos no perecederos.

Medicamentos

Paracetamol.

Ibuprofeno.

Loratadina.

Sales de rehidratación oral.

Metformina.

Insulina (con cadena de frío).

Salbutamol.

Corticoides inhalados.

Levotiroxina.

Losartán.

Enalapril.

Amlodipino. Ácido acetilsalicílico.

Anticonvulsivantes.

Antibióticos.

Medicamentos pediátricos.

Ayudas para bebés

Los organismos humanitarios hicieron un llamado especial para atender a los más pequeños, una de las poblaciones más vulnerables tras la emergencia.

Se necesitan con urgencia:

Ropa para bebés de 0 a 6 meses.

Pañales.

Fórmulas infantiles.

Teteros.

Toallas húmedas.

Cremas antipañalitis.

Cobijas.

Productos de higiene infantil.

Material para curaciones

Gasas estériles.

Apósitos.

Vendas.

Solución salina.

Antisépticos.

Esparadrapo.

Guantes.

Mascarillas.

Suturas.

Equipos médicos

Tensiómetros.

Oxímetros.

Glucómetros con tirillas.

Nebulizadores.

Estetoscopios.

Aspiradores de secreciones.

Termómetros digitales.

Equipos para rescate

Torniquetes.

Férulas.

Collares cervicales.

Camillas.

Tablas espinales.

Linternas frontales.

Radios de comunicación.

Cascos.

Botas de seguridad.

Chalecos reflectivos.

Las mascotas también necesitan ayuda

Equipos de rescate de los Países Bajos realizan operaciones de búsqueda y rescate tras el doble terremoto que afectó La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

El terremoto no solo afectó a miles de familias. Cientos de perros y gatos fueron rescatados entre los escombros o quedaron sin hogar tras la destrucción de viviendas. Por ello, las organizaciones están recibiendo ayudas para atender a los animales afectados.

Puede donar:

Concentrado para perros y gatos.

Alimento húmedo.

Concentrado para cachorros y gatitos.

Medicamentos veterinarios como ungüentos, antiinflamatorios y analgésicos.

Sueros.

Antiparasitarios.

Transportadoras.

Correas y collares.

Cobijas y mantas.

Platos para agua y comida.

Arena para gatos.

Productos de aseo para mascotas.

También puede ayudar como voluntario

La solidaridad no solo se refleja en una donación. Las organizaciones que lideran la respuesta humanitaria también necesitan personas dispuestas a donar su tiempo.

Hacen un llamado a voluntarios para apoyar la recepción, clasificación, embalaje y organización de los miles de insumos que llegan diariamente a los centros de acopio, con el fin de agilizar su envío hacia las comunidades afectadas.

Asimismo, continúan vinculándose profesionales de distintas áreas, entre ellos personal médico, enfermeros, rescatistas, veterinarios, estudiantes y ciudadanos que desean aportar en las labores logísticas y humanitarias.

En el caso de la Fundación Juntos Se Puede, estas tareas son apoyadas por voluntarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y miembros de Rotary, quienes trabajan para que la ayuda llegue a las familias más golpeadas por la tragedia.

Cada ayuda cuenta

La solidaridad no conoce fronteras. Cuando un país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, cada donación, cada mano tendida y cada acto de generosidad pueden convertirse en el primer paso para reconstruir una vida.