Terremotos en Venezuela, Colombia, Indonesia y España: ¿Qué está pasando?

Agosto dejó en apenas cinco días tres terremotos de magnitud considerable en distintos puntos del planeta.

Segundo terremoto sacude a Indonesia en menos de 24 horas, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

Colombia abrió esta cadena de terremotos el lunes 10 de agosto; posteriormente, Indonesia y Granada, en España, registraron nuevos eventos el viernes 14, aunque por la diferencia horaria en ambos lugares ya era sábado 15.

Los tres episodios ocurrieron en regiones diferentes y no existe información que permita establecer una relación entre ellos. Sin embargo, la cercanía temporal convirtió esta semana en un periodo especialmente llamativo para la actividad sísmica.

El terremoto en Colombia ha dejado 300 muertos en diferentes ciudades, entre ellas Pereira, que sufre graves consecuencias. Foto: Raúl Palacios

Previamente, un gran doble terremoto acabó con la vida de más 6.300 personas e hirió a más de 73.000 en Venezuela, después de un potente movimiento telúrico que afectó principalmente el estado de La Guaira, pero con epicentro en otro lugar y graves afectaciones en sectores aledaños.

Después de los recientes terremotos que han sacudido al planeta, la pregunta común es: ¿qué está pasando? y ¿por qué está temblando tantas veces?

El experto Rodrigo León, sismólogo y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, aseguró que “no está pasando nada fuera de lo común, más que la coincidencia temporal”.

Según el análisis realizado por León, el terremoto en Indonesia fue producto de una falla inversa, es decir, de un bloque de corteza que cabalgó sobre otro.

Indonesia: El fuerte sismo podría ser seguido por réplicas capaces de generar nuevas sacudidas. Foto: AFP

“No ocurrió en la gran zona de subducción que corre al sur del archipiélago indonesio, sino en un sistema de fallas situado al norte de Flores conocido como el cabalgamiento de retroarco de Flores”, dice el análisis.

“Es exactamente la misma estructura que rompió en 1992 y provocó uno de los tsunamis más letales de la historia reciente de Indonesia, con más de dos mil víctimas”, agregó.

Por otro lado, Luis Quintanar Robles, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habló con el diario Récord y reveló su análisis sobre los recientes sismos en el mundo.

Según el experto mexicano, que varios terremotos aparezcan de forma frecuente en las noticias no implica necesariamente que se esté produciendo una modificación a escala planetaria.

Los terremotos en América Latina en los últimos 50 años. Foto: AFP

En realidad, cada región presenta una configuración tectónica particular, así como diferentes ciclos de acumulación y posterior liberación de energía, dijo Quintanar.

Por esta razón, que se registren numerosos movimientos sísmicos en distintos países durante un mismo intervalo de tiempo no constituye una prueba de que estén relacionados entre sí ni de que haya comenzado una secuencia sísmica de alcance mundial.

“Los sismos registrados en 2026 pueden resultar inquietantes cuando se observan en conjunto, pero su coincidencia temporal no basta para afirmar que el planeta se encuentre en una fase extraordinaria”, dijo el experto a al medio de noticias Récord.